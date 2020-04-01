Трамп предложил РФ и Саудовской Аравии договориться по нефти

01.04.2020, 4:08, Новости дня

Россия, Соединенные Штаты и Саудовская Аравия будут совместно искать выход из сложившейся на мировом нефтяном рынке ситуации, сообщил президент США Дональд Трамп.

«Я поговорил об этом с президентом [России Владимиром] Путиным, я также поговорил с наследным принцем Саудовской Аравии [Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом]», – цитирует Трампа ТАСС.

«Они соберутся вместе, и мы все соберемся вместе и посмотрим, что мы можем сделать. Потому что мы не хотим терять целую отрасль из-за этого», – добавил президент США.

По его словам, с одной стороны, американцам выгодно падение цены на нефть. «Люди будут платить 99 центов за галлон (около 3,8 литра) бензина. Это невероятно во многих отношениях, это поможет авиаперевозчикам», – считает глава Белого дома.

«В то же время это вредит одной из наших самых крупных отраслей, то есть нефтяной отрасли. То, что происходит, просто немыслимо», – подчеркнул Трамп. «Дело в том, что мы потеряем целую отрасль из-за этого, тысячи и тысячи рабочих мест», – убежден американский лидер.

Напомним, в понедельник утром цена барреля нефти Brent упала до минимума с ноября 2002 года. В тот же день президент РФ Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп по инициативе американской стороны провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили состояние мирового рынка нефти.

Ранее в США заподозрили Россию в «развязывании нефтяной войны» с целью заставить американских производителей сланцевой нефти сократить добычу. Нефтяные компании США собрались снизить добычу углеводородов из-за обвала цен, случившегося после того, как 6 марта участники ОПЕК+ не смогли прийти к консенсусу о необходимости дополнительного сокращения объемов добычи.

Глава Роснефти Игорь Сечин выражал уверенность, что соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти утратило свое значение, а сланцевые проекты будут закрываться, так как текущий уровень цен на нефть не позволяет эффективно добывать сланцевую нефть. При этом он оценил себестоимость нефтедобычи компании в 3,1 доллара за баррель, отметив, что «ресурсная база даже без проведения дополнительных инвестиций в геологоразведку позволяет [компании] 22 года добывать [нефть], не снижая объемов добычи».

Газета ВЗГЛЯД анализировала, почему Европа и США не покупают дешевую нефть из Саудовской Аравии.