От масок до аппаратов ИВЛ: что и как разрабатывают в мире для борьбы с COVID-19

01.04.2020, 4:05, Новости дня

На фоне пандемии коронавируса резко возросла потребность в аппаратах искусственной вентиляции легких. Американский автопроизводитель «Форд» объединил усилия с такими компаниями, как 3M и GE Healthcare, предоставив свои производственные и инженерные знания для быстрого расширения производства необходимого медицинского оборудования, в том числе дыхательных аппаратов.

«Это был легкий выбор. Мы знали, с чего начать. Есть несколько видов аппаратов. Компания «Форд» занимается разработкой и производством коробок, которые содержат электронику. Также мы можем быстро создавать заготовки для создания корпусов. Все зависит от дизайна. Чем проще, тем быстрее мы сможем увеличить поставки», – рассказал корреспонденту Русской службы «Голоса Америки» директор департамента компании «Форд» по передовой стратегии и планированию Тодд Хейвенер.

Параллельно Массачусетский технологический институт возобновил свой проект десятилетней давности и на его основе разработал несколько аппаратов ИВЛ, которые можно собрать практически в любых условиях. Предлагалось поддерживать дыхание путем механического сжатия так называемого Амбу-пакета, который подает кислород в легкие.

Еще один простейший аппарат ИВЛ разработал один из производителей пылесосов в Великобритании – компания G-Tech.

По словам компании, «в аппарате используются медицинские шприцы, чтобы сжимать реанимационные пакеты, которые доставляют четыреста миллилитров воздуха в легкие пациента. Таймер контролирует, сколько вдохов производится в минуту. Как только кислород входит в состав аппарата ИВЛ, он используется для обогащения подачи воздуха пациенту. Это делает его эффективным. Прибор просто сделать, он легкий и его можно установить на кровати пациента».

Еще одно решение, известное с 2006 года, – подключение к одному аппарату двух пациентов. Оно было разработано украинской компанией Mawi. Его суть – в использовании специального переходника, который позволяет следить и безопасно корректировать параметры для каждого пациента в цепи. Распечатать коннектор можно на 3D-принтере. Сейчас технология проходит ускоренную сертификацию в США.

«Хелпфул инжениринг» – организация, объединяющая почти три с половиной тысячи инженеров, ученых и врачей по всему миру, также работает над тем, чтобы помочь человечеству справиться с пандемией COVID-19.

«Идеи приходят от всех в нашем сообществе, и люди вкладывают в них энергию и время. Ближе всего мы находимся к массовому производству масок. Есть несколько различных дизайнов, над которыми целая команда работала и продолжает работать. Мы собираемся опубликовать бесплатный исходный код для 3-D печати», – рассказал Роб Элкин из Helpful Engineering.

Команда ученых Чешского технического университета разработала маску и прошла необходимую сертификацию. Распечатать ее можно на промышленном 3-D принтере.

«Это очень легкая маска. Ее вес составляет 50 граммов. Единственной тяжелой частью является сам фильтр. Это очень хорошее решение для людей, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусом. Сейчас мы работаем над тем, чтобы ее можно было печатать в домашних условиях, а также работаем на созданием масок для детей», – поясняет профессор Чешского технического университета Вит Дочкал.

Тем временем небольшая американская компания, прежде занимавшаяся пошивом парусов для лодок, перешла на изготовление масок для тех, кто ухаживает за больными. Федеральные власти отмечают, что тканевые маски должны использоваться лишь тогда, когда других вариантов нет. Но в условиях, когда мировое предложение сокращается, маски таких компаний, как «Северные паруса», возможно, и станут этим последним вариантом.