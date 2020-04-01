 

В американском штате Айдахо зафиксировано мощное землетрясение

01.04.2020, 3:54, Новости дня

Геологическая служба США сообщает, что в расположенном на северо-западе Соединенных Штатов штате Айдахо произошло землетрясение магнитудой 6,5.

Подземные толчки были зафиксированы в 126 километрах от столицы штата города Бойсе в 23.52 по местному времени, их очаг залегал на глубине 10 километров. Информация о жертвах и разрушениях пока не поступала, передает РИА Новости.



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