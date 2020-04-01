Пандемия отодвинула сроки вступительных экзаменов

01.04.2020, 3:54, Новости дня

Сроки вступительных испытаний и приёмная кампания в вузы будут перенесены из-за коронавируса. Об этом заявили в Минобрнауки. Выпускники школ в этом году смогут подать документы для поступления в высшее учебное заведение до 10 августа.

На долю выпускников школ в этом году выпала участь настоящей проверки нервной системы. Без того трепетная и волнительная подготовка к ЕГЭ и ОГЭ осложняется переносом даты сдачи экзаменов. В работу сферы образования коррективы внесла пандемия коронавируса.

Получить ответы на интересующие вопросы от экспертов и министров теперь может каждый — онлайн. Минпросвещения запустил ежедневный интерактивный марафон на своей официальной странице в Контакте, где с 9 до 15 часов специалисты общаются с тысячами зрителей в прямом эфире. На прямую линию звонят как учителя, так и родители с учениками. Главный вопрос – о сроках сдачи выпускных экзаменов.

"Что касается ЕГЭ — принято решение перенести с 25 мая на 8 июня. Что касается ОГЭ для 9 классов, он начнется на 2 недели позже. Будет возможность провести предварительные экзамены. На нашем портале есть возможность провести диагностику по заданиям ЕГЭ, ОГЭ, всероссийским проверочным работам. В нашем эфире будут выступать именно разработчики заданий ОГЭ и ЕГЭ. Задать им вопросы и получить исчерпывающий ответ", — пояснил Сергей Кравцов, министр просвещения Российской Федерации.

Вместе с ЕГЭ и ОГЭ смещается и график олимпиад. Предварительно их проведут в мае. А вот исключительный результат интеллектуальных первенств по-прежнему дает преимущество при поступлении в ВУЗы. Срок последних, кстати, тоже смещен. Но об отмене каких бы то ни было экзаменов речи не идет.

"Будем делать перенос сроков. Сегодня базово у нас документы на поступление в вуз уже сейчас можно сдавать там не позднее 20-го. Ну, в прежней жизни так всегда выглядело — после 20-го июня вузы должны были начать приём документов. Сейчас мы предоставим возможность, исходя из того, что ЕГЭ позже будут сдавать на 2-3 или 4 недели, в зависимости от того, как более комфортно будет выпускникам школ. Затем организуем приём документов, в том числе с помощью онлайн-технологий", — сообщил Валерий Фальков, министр науки и высшего образования Российской Федерации.

Электронный сервис "поступи в вуз онлайн" в этом году опробуют пока в пилотном режиме. Предполагается, что направить документы в более чем 50 университетов страны можно будет через портал Госуслуги. При всех дистанционных манипуляциях Министр образования надеется , что учебный год удастся начать традиционно -1 сентября. Среди выпускников правда настрой не такой оптимистичный. Экзамены перенесли, а вот весенний призыв начинается уже завтра. Согласно документу, в ближайшие три с половиной месяца ряды российской армии должны пополнить 135 тысяч новобранцев. Однако из-за пандемии скорректированы даты отправки непосредственно в войска. По решению главы минобороны к местам службы первые призывники отправятся не раньше 20 мая.

Призывникам и их родителям всю необходимую информацию кроме как в штабах военных округов и комиссариатах, с 14 мая можно будет получить по телефонам горячей линии. А выпускникам сейчас больше надо думать все-таки о предстоящих экзаменах.