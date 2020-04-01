Елена Валюшкина о личной жизни: «Я свободна и могу менять мужчин как перчатки»

01.04.2020, 3:53, Разное

Отечественная актриса театра и кино Елена Валюшкина в одном из недавних интервью откровенно пояснила о личной жизни. У 57-летней артистки есть возлюбленный, однако замуж выходить она не планирует, говоря, что чувствует себя свободной, а потому может «менять мужчин как перчатки».

Елена Валюшкина была замужем дважды, но оба брака закончились разводами. С первым супругом, своим бывшим преподавателем Леонидом Фоминым, артистка прожила вместе 11 лет. Второй брак с коллегой Александром Яцко просуществовал два десятка лет. Супруги воспитывали совместных детей – сына Василия и дочь Марию, однако и они не помогли сохранить родителям семью. Опыт совместной жизни научил актрису «ставить планку» избранникам и её под силу перепрыгнуть далеко не каждому. Валюшкина не скрывает, что сейчас в её жизни присутствует мужчина, но переводить романтические отношения в семейную жизнь с «кашами и котлетами» она не готова.

Актриса призналась, что подписчики в соцсети часто задают ей вопрос относительно поиска спутника жизни. Елена Валюшкина не планирует кого-то искать, говоря, что в жизни всё должно идти так, как нужно, а её на данном этапе вполне всё устраивает, потому что присутствует личная свобода и возможность «менять мужчин как перчатки».