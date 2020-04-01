 

Убийство украинца в Португалии. Трех подозреваемых сотрудников миграционной службы задержали

01.04.2020, 3:50, Новости дня

Полицейские задержали трех офицеров миграционной службы Португалии, подозреваемых в убийстве 40-летнего гражданина Украины. Об этом 30 марта сообщил сайт португальской полиции.

Задержанным 42, 43 и 47 лет. Следствие нашло “убедительные доказательства” того, что они причастны к гибели гражданина Украины, который пытался незаконно въехать в страну, говорится в сообщении.

В аэропорту Лиссабона украинец “устроил небольшой беспорядок”, его отправили в помещение для временного задержания, где он был убит.

Инцидент произошел в ночь на 11 марта. По данным португальской прессы, миграционная служба потребовала, чтобы мужчина отправился в Турцию, откуда прибыл. Гражданин Украины захотел объяснений. Тогда инспекторы применили к нему физическую силу.

Глава Союза украинцев Португалии Павел Садоха писал, что вероятной причиной смерти мужчины стал эпилептический припадок. Офицеры оставили его одного в комнате, надев наручники.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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