В Киеве врачам инфекционных отделений будут ежемесячно доплачивать 5–10 тыс. грн – Кличко

01.04.2020, 3:50, Новости дня

В Киеве врачам инфекционных отделений будут доплачивать по 5–10 тыс. грн ежемесячно. Об этом 31 марта на брифинге рассказал мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Он напомнил, что 26 марта Киевсовет провел внеочередное заседание, на котором рассматривал вопрос финансирования медицинских учреждений города в условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

“На доплаты столичным медикам выделили 894 млн грн. Речь идет о всех медучреждениях второго звена здравоохранения. Особое внимание и финансирование получат медицинские работники, которые работают и будут работать с больными коронавирусом. Доплаты врачам инфекционных отделений, которые спасают киевлян от вируса, составят от 5 до 10 тыс. грн”, – сообщил Кличко.

Первые выплаты медики получат уже в апреле, пообещал мэр города.

В Киеве семь медицинских учреждений определены как опорные для приема больных коронавирусной инфекцией:

Центральная городская клиническая больница (Александровская больница);

Киевская городская клиническая больница №1;

Киевская городская клиническая больница №4;

Киевская клиническая городская больница №9;

Киевская городская детская клиническая инфекционная больница;

Киевский городской роддом №3;

Киевский городской роддом №5.

По данным Государственной службы статистики, в феврале средняя зарплата медицинских работников в Украине составляла 7471 грн. Это на треть ниже, чем в среднем по стране.

23 марта Кабмин утвердил почасовую оплату медикам, которые лечат пациентов с коронавирусом.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 31 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 823 тыс., из них более 174 тыс. выздоровели, а 40 636 человек умерли.

В Украине, по данным Минздрава на утро 31 марта, подтверждено 549 случаев коронавирусной болезни COVID-19, восемь человек выздоровели, 13 скончались. Днем 31 марта в Черновицкой области сообщили о еще двух смертях от COVID-19.

В Киеве – 107 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом.