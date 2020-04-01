Коалиция Зе Пороха живет и побеждает нас – Пальчевский

01.04.2020, 3:50, Новости дня

Украинцам врут о количестве заболевших коронавирусом, заявил телеведущий и бизнесмен, собственник клиники Eurolab Андрей Пальчевский в своем Facebook в видео, которое он озаглавил “Коалиция Зе Пороха живет и побеждает нас”.

“Нас становится все меньше, украинцев, нам все врут о том, что 400 человек заболело… В то время, как сотни тысяч больных в Европе и, естественно, сотни тысяч больных у нас – эти сволочи ответят за это! И в это время – аккуратненько прикрываясь масочками, которые еще две недели тому назад – нам говорили все эти уроды с экрана, что их не надо носить!” – заявил Пальчевский.

Он раскритиковал принятие закона о рынке земли в Украине.

“Вот они проголосовали землю! Для того, чтобы получить деньги! Аж целых 10 миллиардов! Мы знаем судьбу этих 10 миллиардов! Они все будут распилены представителями власти на свои компании. А в это время украинцы аккуратненько уменьшат свои ряды, – сказал бизнесмен. – И с протестами будет тяжеловато – потому что сейчас говорят о том, что вот-вот введут военное положение. Если через две недели люди, у которых кончатся деньги, вдруг поймут, что у них нет выхода и надо с коронавирусом идти на улицу, – иначе эти сволочи добьют нас до конца!”

Год назад в лаборатории Пальчевского была организована сдача анализов на тот момент кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, который с тогдашним президентом Петром Порошенко вел публичную дискуссию о доказательствах, употребляет ли кто-то из них алкоголь и наркотики.

В Украине, по данным Минздрава на утро 31 марта, подтверждено 549 случаев коронавирусной болезни COVID-19, восемь человек выздоровели, 13 умерли. Днем 31 марта в Черновицкой области сообщили о еще двух летальных случаях от COVID-19.

Разносчиками коронавируса SARS-CoV-2 в Украине может быть больше граждан, чем зарегистрировано официально, заявил Пальчевский 20 марта. “Сегодня был случай: мы получили из заграничной клиники подтверждение положительных результатов тестов, сделанных в Eurolab, позвонили двум пациентам, но они отказались говорить с нами. Даже не назвали место, где сейчас находятся…” – сообщил он.

В Киеве открыли уголовное производство против клиники, которая скрыла положительный тест на коронавирус. Правоохранители не оглашают название клиники, но ряд СМИ сообщили, что речь идет о медцентре Пальчевского Eurolab.