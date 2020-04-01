Мнение: Хальт! Ваш аусвайс!

01.04.2020, 3:34, Разное

Москва, имея практически бездонный бюджет, намерена ввести режим карантина в максимально цифровом виде – снабдив население QR-паспортами, которые будут фактически служить пропусками, идентификационными карточками, далее фантазия может быть вообще не ограничена ничем.

Замысел хорош. Во-первых, тем самым отсекаются нелегалы, нежелательные элементы (которым можно без объяснения причин обнулить регистрацию кода в базе данных. Попробуй отбери паспорт без законных оснований. А QR-код – это просто оккупационный аусвайс, не имеющий никаких законных оснований кроме нормативного документа самой мэрии). Во-вторых, москвичей можно легко зонировать – просто ограничивать право прохода территорией действия этого кода. Заодно контроль над перемещениями и все такое. Полезная штука.

Но мы-то живем в России. Одно дело – перемаркировать оленей в тундре, другое – провести инвентаризацию людей. Это мероприятие намного сложнее как в техническом плане, так и с точки зрения сопровождения каждого клейменного таким образом. Ну, и не стоит забывать о специфическом отношении к законам в России с обеих сторон колючей проволоки, которую натягивает мэрия.

У карантина, который вводится явочным порядком в России, есть дедлайн. Во-первых, это сама эпидемия (причем неважно, насколько соответствует правде вся эта история с коронавирусом – вполне возможно, что под ней прячется какой-то атипичный грипп). Во-вторых, загнать людей по домам несложно. Но у них быстро закончатся запасы – и продуктов, и денег. В Москве, возможно, подольше, чем в регионах, но через два месяца максимум выбор будет простым – либо умереть дома, либо идти на улицу.

Дедлайн ограничивает сроки любого чрезвычайного положения, хотя его можно продлить уже военным положением. Со всеми атрибутами – подвалами, расстрелами паникеров и мародеров… Но и оно в таких условиях вытянет не больше одного-двух месяцев. За 4 месяца психика человека прекрасно перестраивается на экстремальный вид существования. Я наблюдал это по Донбассу – если в мае люди еще пытались останавливать танки карателей уговорами, иконами и криком, то в июне они их уже жгли. Получая, понятно, в ответ. Военное положение в мегаполисе, кстати, потребует мобилизации, так как наличных сил ни у армии, ни карателей Росгвардии просто не хватит. А мобилизация подорвет управленческий ресурс, котрого и без того уже почти что нет. В общем, два месяца – это предел, в течение которых можно удерживать ситуацию. Потом – нет.

За два месяца цифровизовать мегаполис в 20 миллионов человек (вместе с подмосковным кластером) ни технически, ни административно невозможно. А потому мероприятие придется либо сворачивать, либо переводить в регулярное. Но в таком случае его придется как-то согласовать с существующей правовой системой, так как незаконная система идентификации граждан – штука специфическая. И уж точно федеральный центр не рискнет создавать обособленную региональную систему опознавания и контроля над населением. Собянин с такой системой становится самостоятельным феодальным владетелем, а там и до сюжета войны Алой и Белой роз уже рукой подать.

Есть и параллельные вопросы, связанные с этой системой. Утечки персональных данных – дело настолько обыденное, что уберечь собянинскую систему от них невозможно. Что означают утечки в практическом плане? Появление рынка, создающего дубликаты кодов. Можно будет купить существующий, но зарегистрированный на другого человека, аусвайс и вполне комфортно существовать в определенных пределах. Или иметь несколько аусвайсов, что тоже небесполезно в определенных случаях. Рынок обеспечит любой каприз.

Система сразу же станет коррупционной и криминальной. Вокруг нее немедленно возникнет целая инфраструктура, торгующая всем, за что люди готовы будут заплатить. Логично, что основной доход этих ручейков будет сходиться в очень небольшом числе кабинетов в самой мэрии, для того и затевается вся история.

Конечно, всё это будут продавать под вывеской заботы о безопасности, но это как раз менее всего интересно. Детей и женщин в Сирии, к примеру, соколы Путина тоже убивают во имя борьбы с международным терроризмом. Святая цель, кто спорит.

Эпидемия, неважно, насколько она реальна, а насколько клонирована с предыдущих истерик вокруг свиного гриппа, атипичной пневмонии или вируса Эбола, удобный повод свернуть эту вашу демократию и свободу в пользу старого доброго феодализма. Правда, нынешние властители интеллектуально даже феодализм с трудом тянут. Их потолок – глубокая кроманьонщина с неандертальщиной. Но в современном обществе им точно не место, потому они и стремятся всеми силами опустить нас в кромешную мглу.