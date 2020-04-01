Мнение: Вход в ад оказался закрыт

01.04.2020, 3:18, Разное

Хоть и говорят, что люди, дескать, любят «новенькое» и не любят читать «сериалы» – а давайте все-таки продолжим тему, которую я поднимал (в том числе при помощи Анонима-Социофоба) в ряде прошлых постов: почему все-таки такой разительный контраст в количестве инфицированных между РФ и США, 2000 и 160 тысяч? Разница – аж в 80 раз, то есть – два порядка. Как такое может быть? Если считать, что это был «китайский вирус», то почему США, как нам говорят, «заразились» гораздо РАНЬШЕ России?! Ведь Россия гораздо ближе к Китаю!

Да-да, я знаю, как принято отвечать в среде «хомячков» на этот вопрос: это, мол, «вопрос гуманитария», который «ничего не понимает», а «на самом деле» все проще некуда: просто, дескать, в России «все то же самое» (что и в США) будет «несколько позже». Называют «примерно середину апреля» и с умным видом вставляют красивое слово «экспонента».

Дело, однако, в том, что я как раз настоящий гуманитарий – то есть специалист по общественным наукам, при этом неплохо знающий математику. Психологов в МГУ натаскивали по математике серьезно – начиная с того, что она была у нас первой на вступительных экзаменах (задания составляли на мехмате МГУ), оттуда же потом были преподаватели, которые вели у нас начала матанализа, теорвер и матстатистику на протяжении первых двух курсов. Психологам постоянно приходится иметь дело с массивами данных, поэтому математика нам просто необходима.

Более того: у нас также были спецкурсы «Измерения в психологии» и «Теория эксперимента», которые вел злой гений всего психфака доцент Логвиненко; этот садист, случалось, в 80-х годах прошлого века буквально уполовинивал целые курсы, стоя сказочным цербером на невидимой грани, отделяющей второй курс от третьего; возвышенные девушки и поэтические юноши не могли сдать ему ни зачет, ни экзамен – и целыми десятками покидали факультет, плача и проклиная Логвиненко и его мерзкую математику (Ко мне, впрочем, этот злодей относился примерно как к сыну)

И именно поэтому, когда речь идет о цифрах и выводах, вешать психологу лапшу на уши довольно затруднительно. 2 тыс. и 160 тыс. – это ОЧЕНЬ большой разрыв. Его нельзя объяснить каким-то «случайным сбоем» или словами «так получилось». Должен быть какой-то значимый фактор, объясняющий, почему эпидемия в России не началась РАНЬШЕ, чем в США; раньше, а не позже!

Мы же все знаем – вплоть до самых последних недель никакого «карантина» в России вообще НЕ БЫЛО. Это при том, что о первых случаях «неизвестной пневмонии», вызванной «неизвестным вирусом», ВОЗ сообщила еще 30 декабря прошлого года, а 30 января ВОЗ уже объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в области здравоохранения. То есть уже с января началось расползание эпидемии из Китая: 31 января 2020 года у двух китайских туристов, прибывших в Рим, было подтверждено заражение вирусом Прибывших, заметим, из Москвы (они летели через Москву). А первые зараженные были зафиксированы в Италии 21 февраля – в один день (!) с первым зараженным в России! После этого в Италии началась жуткая эпидемия, а что в России – мы видим…

Почему? Умные тут поднимают палец вверх и говорят: «Не надо смотреть, когда появился первый зараженный, надо смотреть, когда появилась первая сотня зараженных». Но если в России «первая сотня» появилась много позже, тот же вопрос – почему??

Я не зря еще с февраля ссылался на московское метро: с точки зрения «опасности эпидемии» мосметро – это настоящие ворота в ад. И если ВОЗ начала бить тревогу насчет коронавируса в конце января – одно только мосметро должно было убить страну еще тогда! Люди, видимо, просто не понимают, о чем речь – надо объяснить на пальцах. Итак

«Как 1 (один) зараженный Ковидом заражает страну, просто проехав в метро в час пик»

Допустим, наш герой (китаец или просто пообщавшийся с китайцем из Уханя) приезжает в январе в Москву и едет с Речного вокзала на станцию Киевская в час пик. Давка – жесточайшая, что в вагонах, что на переходах. Просто обчихать или обкашлять такой «ковидоносец» по дороге должен был как минимум 20-30 человек!

Но это еще не все. Вспомним ролики, которые сейчас каждые полчаса крутят по телевизору, вспомним, как тщательно нас (да не только нас, а весь мир!) нынче призывают мыть руки. Объясняют это тем, что вирус чрезвычайно контагиозен и распространяется не только воздушно-капельным путем, но и через прикосновения! С этой точки зрения – вообще финиш: вспомним, за какое количество поверхностей – поручни, двери, перила, ручки – хватается буквально каждый пассажир метро, а значит – и наш зараженный герой, едущий себе спокойно на Киевскую. А ведь потом за те же самые места – в искомом январе – хватались еще буквально тысячи (!) рук.

Таким образом, один зараженный в январе или в начале февраля за одну поездку должен был бы заразить коронавирусом… ну, человек 200. Как минимум. И на следующий день… ладно, сколько там инкубационный период? 5 дней? Хорошо, чем 5 дней эти 200 зараженных спустились бы снова в метро (а куда они денутся?) – и каждый заразил бы еще 200 человек. Вот у нас уже 40 тысяч зараженных (за 5 дней!) Через 5 дней эти 40 тысяч тоже спускаются в метро к Собянину – и вот уже имеем 8 млн. зараженных. Таким образом, за ДВЕ НЕДЕЛИ одно только метро должно было бы дать нам 8 млн. зараженных в России (поскольку в метро ездят не только москвичи, но и «гости столицы», эти 8 млн. должны были бы благополучно разнести заразу «во все уголки нашей необъятной Родины». Всё это, замечу, должно было бы иметь место ЕЩЕ В ФЕВРАЛЕ (с удовольствием приглашаю «истинных технарей» найти просчеты в этой, НАСТОЯЩЕЙ русской экспоненте).

Мы должны четко понимать – реализации этого сценария в Москве еще в феврале с.г. ничто не мешало. В крайнем случае – в начале марта. В прессу просочились даже случаи, когда люди спокойно прилетали из «зараженных мест» в Шереметьево – и потом спокойно ехали домой на метро. И руки тогда никто не мыл – никто даже не знал, что мыть их надо. Все «защитные меры» в феврале-марте были буквально курам на смех. Все равно – уже в начале марта мы должны были бы (только из-за того, что Москва – это важнейший хаб по перелетам и из Китая, и с Дальнего Востока, и из Европы) иметь миллионы зараженных. И – соответствующую смертность, а также заполнение больниц десятками тысяч коронавирусных пациентов. Где это всё?

А вот в США все пошло вполне бодро, почти по описанному сценарию – хотя вирус там появился очевидно позже, чем у нас.

Вывод из всего изложенного может быть только один, и он вполне объективен: по всей видимости, вирусу в РФ что-то не нравится. Он распространяется здесь ХУЖЕ, и значимо хуже. Это надо говорить не для утешения, и не для того, чтобы кого-то позлить – это просто факт. Или так – или вся теория эксперимента, а с ней и вся наука как таковая – ничего не стоят.

UPD. Вот феноменальный случай из Петербурга в комментах:

“Коронавирус с 5 марта официально зарегистрирован в Петербурге. Роспотребнадзор подтвердил, что итальянский студент Рикардо из СЗГМУ им. Мечникова, который приехал в Северную столицу из Милана 29 февраля, а 2 марта обратился за медицинской помощью, сдал положительные анализы. 29-го прилетел, отметил встречу с друзьями, три дня контактировал со всеми. Общежитие закрывают на карантин на 14 дней. 700 человек студентов запирают в здании.

Итоги.

Рикардо поправился. Никто от него не заразился, ни одни человек — даже те четверо, которые с ним праздновали”.