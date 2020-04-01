Из тюрем Нью-Йорка из-за угрозы коронавируса начали освобождать заключенных
01.04.2020, 3:16, Новости дня
Власти Нью-Йорка освободили 900 заключенных на фоне угрозы распространения нового коронавируса, сообщил мэр города Билл де Блазио.
«По состоянию на вечер вчерашнего дня 900 заключенных были освобождены из тюрем», – приводит слова де Блазио ТАСС.
Мэр подчеркнул, что эта цифра не окончательная и последуют дальнейшие освобождения.
Билл де Блазио пояснил, что заключенных освобождают, чтобы не допустить из заражения.
За последние сутки от коронавируса нового типа в Соединенных Штатах умерли 770 человек, общее число летальных исходов от COVID-19 в США достигло 3774. В Белом доме предупредили, что от коронавируса погубнут до 200 тыс. американцев.
Напомним, во вторник США опередили Китай по числу жертв коронавируса. В прошлую пятницу США вышли на первое место по числу выявленных случаев заражения COVID-19. При этом скорость распространения коронавируса в США вдвое выше среднемировой.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему американское здравоохранение оказалось неспособно предотвратить пандемию коронавируса в США.
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