Мнение: Фильмы Любича

01.04.2020, 3:06, Разное

И у меня такое предложение еще.

Предлагаю посмотреть фильм Эрнста Любича “Улыбающийся лейтенант” (1931). И обсудим в этом посте, сегодня-завтра, комментарии не буду закрывать до завтрашнего обеда.

Этот фильм про казанову-нерыбу, белоснежку-нерыбу и про рапунцель, которая была рапаном, потом стала рыбой, а потом нерыбой.

Рапунцель кроме того – принцесса (настоящая, а не в кавычках), а казанова мог бы быть хищником, но предпочитает деньгам любовь.

Заинтриговала?

Другие фильмы Любича смотрели? Как вам? Рыбалку там видели?

Киньте ссылки в комментарии на те фильмы Любича, которые я уже разбирала в блоге. Несколько фильмов у него – про рыбаков. Помните?