Личное: Дура или терпила?

01.04.2020, 3:01, Разное

Кем, по вашему, быть менее унизительно: дурой, которая ничего не знала, или терпилой, которая много чего глотала?

Оксана Самойлова решила: лучше ей быть в глазах общества незамутнённой дурой, которую обманывали, но при этом холили и лелеяли, чем жалкой опущенкой, которую, подобно дворняге, держали на цепи и время от времени поколачивали.



Фото: Соцсети

Оксана объявила о разводе. И сделала она это так, чтобы её недалёкие подписчицы в ней не разочаровались.

«Он меня на руках носил. Я просто ничего не знала о его изменах. Мне не приходилось терпеть унижения», — вот что сказала бы Оксана, получи она в своё время хорошее образование.

Если кому интересно продираться сквозь малограмотный словесный понос уровня зассанной подворотни, то вот что дословно заявила Самойлова:

Как сложно принимать решения длинною в 10 лет ,когда у тебя 4 маленьких детей.но мне не оставили выбора .я подаю на развод .все 10 лет счастливой семейной жизни были обманом с его стороны,а я просто жила и верила ему,он говорил такие вещи ,клялся здоровьем наших детей,умолял не верить в сплетни и слухи ,клялся что любит только меня и никогда не изменял.столько всего говорил и я верила ,потому что я не способна на такие обманы ,потому что я добрая и наивная.потому что я не понимаю как можно так поступать .потому что мы были счастливы понимаете?по настоящему ,мы не ссорились особо,я видела что он меня любит,у нас все было хорошо,у нас прекрасные дети и была прекрасная жизнь .и я даже представить не могла что при таких раскладах когда вы живете душа в душу,выходя из дома человек может так предавать. Вторую причину вы видите сами на его странице и думаю понимаете что происходит.я всегда была за семью ,за то что бы у детей были мама и папа ,но в нынешней ситуации я просто не могу поступить по другому .я не хочу что бы мои дети видели весь этот ад .Ариела уже все понимает и мое сердце разрывается от боли.лучше пусть будет только мама,чем такое.

все что он сделал с собой и с нашей семьей это его ответственность ,только его .я не знаю когда он будет в состоянии осознать всё что наделал и будет ли вообще .я не знаю что будет завтра или через месяц .я не знаю как буду я с 4 детьми.но мне придётся быть сильной ,и скорее всего сильнее чем когда-либо

«Мы были счастливы». «Я видела, что он меня любит». «У нас всё было хорошо», — блеет Самойлова в жалкой попытке сохранить лицо.

Не верю.

Лично я верю в следующее:

1) Оксана — терпила, которая много лет прогибалась под заскоки Джигана, глотая не только его жидкости, но и много чего ещё.

2) Как и всякая терпила, Самойлова стесняется такого своего статуса, и поэтому, объявляя о разводе, решила выставить себя дурой, которая ничего не знала.

Я верю в то, что Джиган бил Самойлову. Верю в то, что ей — стыдно из-за того, что её били.

Я верю в то, что Джиган не только изменял Самойловой на стороне, но и притаскивал девок в супружескую постель, где Оксане приходилось «соображать на троих». Ещё и делать при этом вид, что ей оно — по кайфу.

Я верю в то, что у Самойловой — крайне низкая самооценка и огромный комплексы.

Женщины с такой ядрёной пластикой, как у Оксаны, и стилем одежды «Возьми меня здесь и сейчас» видит себя исключительно отверстиями для слива мужских семенных жидкостей. В них нет достоинства, зато много страхов и отчаянное желание удержать возле себя мужика писей, в которую кончают и которая рожает.



Фото: Соцсети

К чему это я? Ах, да: девки, вас никто не будет уважать до тех пор, пока вы сами не начнёте это делать.

Вам так и будут хамить. Вас так и будут оскорблять. Вам так и будут изменять. Вас так и будут не замечать. Вам так и будут давать тумаков.

Вы же, в свою очередь, так и будете этого стесняться и отрицать до последнего, что вы — самая настоящая терпила.

Зачем оно вам надо? У вас что — 10 жизней, что ли?

Объясните мне, пожалуйста, зачем вы глотаете унижения?

Мне, правда, интересно. Я вас слушаю очень внимательно.