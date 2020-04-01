Трамп: американцев ожидают «очень трудные» две недели в борьбе с коронавирусом

01.04.2020, 2:49, Новости дня

Президент Дональд Трамп предупредил во вторник американцев о том, что предстоящие две недели в борьбе с коронавирусом будут «очень трудными». Он призвал всех жителей страны следовать нормам социального дистанцирования вплоть до конца апреля. Президент сказал об этом, выступая на ежедневном пресс-брифинге в Белом доме.

«Я хочу, чтобы все американцы были готовы к предстоящим трудным дням. Мы собираемся пережить очень трудные две недели», – сказал Трамп, добавив, что он надеется на то, что после этого страна увидит «свет в конце туннеля».

«И затем, надеюсь, как предсказывают эксперты.., мы увидим настоящий свет в конце туннеля, но это это будут очень болезненные две недели», – предупредил президент.

«Американцам очень важно следовать [федеральным] указаниям о социальном дистанцировании в течение следующих 30 дней. Это вопрос жизни и смерти», – подчеркнул глава государства.

Доктор Энтони Фаучи, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний, входящий в состав рабочей группы Белого дома, заявил, что жители США должны быть готовы к тому, что жертвами коронавируса потенциально могут стать до 100 тысяч американцев.

«Какой бы шокирующей ни была эта цифра, мы должны быть к ней готовы. Будет ли так много [смертей]? Я надеюсь, нет, и я думаю, что чем больше мы будем настаивать на смягчении [эпидемиологических мероприятий], тем выше вероятность достижения такого числа. Однако, давайте будем реалистами, нам нужно быть готовыми к тому, что мы увидим это», – заявил Фаучи.

Он уточнил, что подобный уровень смертности неприемлем, и что администрация «сделает все возможное, чтобы снизить» будущую смертность.