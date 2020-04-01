В АТБ заявили о снижении торговой наценки на социальные продукты из-за экономического кризиса и карантина

01.04.2020, 2:31, Новости дня

Компания “АТБ-Маркет” с 1 апреля снижает торговую наценку на ряд продуктов питания первой необходимости, сообщил на своей странице в Facebook генеральный директор сети Борис Марков.

“В условиях экономического кризиса и общенационального карантина, а также в связи со стремительным повышением отпускных цен со стороны поставщиков на продукты питания и товары первой необходимости компания “АТБ-Маркет” с 1 апреля 2020 года снижает торговую наценку на определенные категории продуктов питания. В частности, от 2% до 3% – на крупы, макаронные изделия, соль, сахар, муку, бакалею и от 4% до 8% – на овощи и фрукты. При этом компания всегда обеспечивала минимальную торговую наценку именно на эти группы товаров”, – подчеркнул он.

Марков отметил, что это решение для компании является принципиальным и отражает ее социально ответственную позицию, связанную с необходимостью обеспечить всех клиентов продуктами питания и товарами первой необходимости по доступным и справедливым ценам.

“Отмечаем, что на сегодняшний день магазины торговой сети АТБ обеспечены товарами всех категорий в полном объеме. Компания имеет достаточное количество товарных остатков на складах и в распределительных центрах для обеспечения потребительского спроса в случае его увеличения. В настоящее время компания “АТБ-Маркет” сняла все ограничения по приобретению товаров в одни руки для посетителей магазинов торговой сети АТБ во всех регионах Украины. Однако она оставляет за собой право ввести локальные ограничения на продажу той или иной группы товаров по факту появления на него ажиотажного спроса”, – написал Марков.

Он добавил, что компания “прилагает все усилия, чтобы минимизировать повышение цен поставщиками, и прозрачно и открыто информирует общественность относительно ситуации с ценообразованием на рынке отечественной розничной торговли”.

Компанія «АТБ-Маркет» з 01.04.20 знижує торговельну націнку на певну категорію продуктів харчування першої необхідності …

Опубліковано Борисом Марковим Вівторок, 31 березня 2020 р.

Чтобы защитить покупателей сети от действий спекулянтов, в АТБ объявляли о введении с 18 марта ограничений на продажу товаров в одни руки.

Компания также сообщала на своем сайте о введении дополнительных противоэпидемических протоколов, все помещения и рабочие поверхности проходят регулярную санитарную обработку профессиональными средствами.

Совладелец сети супермаркетов АТБ и владелец инвестиционной компании BGV Group Геннадий Буткевич выделил более 14 млн грн на закупку медицинских товаров для больниц для борьбы с коронавирусной инфекцией.

В Украине, по данным Минздрава на утро 31 марта, подтверждено 549 случаев коронавирусной болезни COVID-19, восемь человек выздоровели, 13 скончались. Днем 31 марта в Черновицкой области сообщили о еще двух смертях от COVID-19.