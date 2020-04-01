 

Украинцам, которые больны COVID-19, разрешили посещать аптеки и магазины

01.04.2020, 2:31, Новости дня

Жители Украины, у которых диагностировано заболевание COVID-19, но которым не требуется госпитализация, а также те, кто с ними контактировал, могут, находясь в режиме самоизоляции, в неотложных случаях выходить на улицу за продуктами и лекарствами. Это следует из постановления Кабинета Министров от 29 марта, которое опубликовано на правительственном портале.

Кабмин внес изменения в свое постановление от 11 марта, уточнив перечень лиц, подлежащих самоизоляции.

“Лица, нуждающиеся в самоизоляции, обязаны воздерживаться от контакта с другими лицами, кроме тех, с которыми совместно проживают, и от посещения общественных мест. Разрешается посещение в неотложных случаях мест торговли продуктами питания, средствами гигиены, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также учреждений здравоохранения при использовании средств индивидуальной защиты и соблюдении расстояния не менее 1,5 метра”, – сказано в документе.

Определение лиц, которым требуется самоизоляция, и ее сроков отнесено к полномочиям лечащего врача пациента с коронавирусным заболеванием.

В Украине, по данным Минздрава на утро 31 марта, подтверждено 549 случаев коронавирусной болезни COVID-19, восемь человек выздоровели, 13 скончались.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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