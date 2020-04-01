Мэр города Монастыриска заразился коронавирусом. Он помогал хоронить жертву эпидемии

01.04.2020, 2:31, Новости дня

Мэр города Монастыриска Тернопольской области Андрей Старух 31 марта сообщил в Facebook, что заражен коронавирусом.

“Сложно быть на передовой и остаться полностью невредимым. Только что лабораторный анализ подтвердил у меня положительный результат на COVID-19. У моего заместителя Андрея Гладыша, с которым мы вместе сдавали анализы, результат отрицательный, он здоров”, – написал городской голова.

Он отправился на двухнедельную самоизоляцию.

“Последний месяц чувствовал себя хорошо, ни разу не было ни повышенной температуры, ни других симптомов. Жена и сын чувствуют себя нормально”, – рассказал Старух.

Складно бути на передовій і залишитися повністю неушкодженим. Щойно лабораторний аналіз підтвердив в мене позитивний… Posted by Андрій Старух on Teisipäev, 31. märts 2020

Как рассказала жительница Монастырисского района Анна Полищук, мэр Старух помогал хоронить ее отца, жителя села Ковалевка, который скончался 25 марта от коронавирусной инфекции. Гладыш и председатель сельсовета также присутствовали на погребении. Жители села отказались копать могилу, боясь заражения, говорила Полищук.

По данным на 17.00 31 марта, в районе зарегистрировано 68 случаев заболевания COVID-19, написал в Facebook замглавы Монастырисской райгосадминистрации Павел Дронь. Среди заразившихся – пятеро детей и 29 медработников. Летальный случай – один.

ШТАБна 17.00 в Монастириському районіінфікованих коронавірусом – 68 осіб:м.Монастириська – 38,с.Швейків -… Posted by Павло Дронь on Teisipäev, 31. märts 2020

В Украине, по данным Министерства здравоохранения на утро 31 марта, подтверждено 549 случаев коронавирусной болезни COVID-19, восемь человек выздоровели, 13 скончались.