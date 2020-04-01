 

Белый дом спрогнозировал гибель от коронавируса до 200 тыс. американцев

01.04.2020, 2:16, Новости дня

Координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Дебора Биркс сообщила, что в администрации США ожидают гибели от пандемии коронавируса от 100 тыс. до 200 тыс. американцев.

«Мы ожидаем где-то между 100 тыс. и 200 тыс. смертей», – цитирует Биркс ТАСС.

Биркс уточнила, что в своих прогнозах Белый дом во многом исходит из полученных от властей штата Нью-Йорк данных.

При этом координатор Белого дома добавила, что такое число жертв возможно только в том случае, если американцы будут соблюдать требования властей, в частности о социальном дистанцировании.

В свою очередь президент США Дональд Трамп добавил, что если бы власти Соединенных Штатов «ничего не предприняли», то актуальными были бы «цифры от 1,5-1,6 млн человек, до 2,2 млн [жертв] или даже больше». «Таким образом, 2,2 млн человек умерли бы, если бы мы ничего не сделали», – подчеркнул Трамп.

По словам директора Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, власти Соединенных Штатов ожидают «пика <…> в течение следующих двух недель» и предпримут все необходимые действия, чтобы число жертв было «значительно ниже». «Это то, что следует ожидать, но это не значит, что мы собираемся согласиться с ними [этими цифрами]», – заключил Фаучи.

Глава Белого дома в свою очередь предупредил, что предстоящие две недели будут для Соединенных Штатов очень тяжелым периодом. «Нам предстоит пройти через очень трудные две недели», – сказал Трамп. При этом глава американской администрации выразил надежду на то, что потом появится «настоящий свет в конце тоннеля».

Кроме того, директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи призвал американцев продолжать соблюдать санитарные ограничения.

По последним данным Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано более 184 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 3,7 тыс. человек.

За последние сутки от коронавируса нового типа в Соединенных Штатах умерли 770 человек, общее число летальных исходов от COVID-19 в США достигло 3774.

Напомним, во вторник США опередили Китай по числу жертв коронавируса. В прошлую пятницу США вышли на первое место по числу выявленных случаев заражения COVID-19. При этом скорость распространения коронавируса в США вдвое выше среднемировой.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему американское здравоохранение оказалось неспособно предотвратить пандемию коронавируса в США.



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