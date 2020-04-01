Hokkaido Shimbun – коронавирус ударил и по японско-российским переговорам

01.04.2020, 2:05, Новости дня

Пандемия коронавируса повлияла и на процесс японско-российских переговоров по мирному договору, которые включают в себя и решение территориального вопроса. Как пишет Hokkaido Shimbun, российские власти полностью сосредоточились на решении внутренних проблем, связанных с быстрым ростом числа заболевших.



Reuters

Распространившаяся по всему миру пандемия коронавируса оказывает глубокое влияние и на процесс японско-российских переговоров по мирному договору, которые включают в себя и территориальную проблему. Как пишет Hokkaido Shimbun, визит Сергея Лаврова в Японию и консультации на уровне заместителей иностранных дел, о которых стороны договорились ещё в феврале, пока не согласованы даже в предварительном плане. Под вопросом остаётся и участие премьер-министра Японии Синдзо Абэ в торжествах по случаю 75-летия Победы и возможной японско-российской встрече на высшем уровне.

Что касается вопроса об изучаемых Абэ возможностях посещения РФ в связи с празднованием 9 Мая, японская сторона пока придерживается тактики не говорить ни «да», ни «нет». По данным из дипломатических кругов, российская сторона требует от японской достаточно скорого ответа в связи с тем, что в случае положительного решения премьера ей необходимо будет согласовать программу его пребывания. Однако, судя по всему, начиная с марта, российские власти полностью сосредоточились на решении внутренних проблем, связанных с быстрым ростом числа заболевших коронавирусом.

Правительство РФ всерьёз озабочено распространением коронавируса. 18 марта оно ввело полный запрет на въезд иностранцев в страну. В российском МИД прекратили прямые контакты с сотрудниками японского посольства в Москве. 28 марта в РФ введены строгие меры самоизоляции. Власти решились на ограничение передвижений граждан. Закрыты многие предприятия торговли. В близких к российскому правительству кругах заговорили о том, что становится неясным, как распространение вируса в стране повлияет на майские торжества и в какой форме их окончательно будут проводить.

Пандемия коронавируса оказывает своё влияние не только на японско-российские мирные переговоры. Серьёзно возрастает вероятность того, что из-за эпидемии российской стороной может быть отложен запуск программы безвизовых поездок на «северные территории», который намечался на середину мая нынешнего года. Судя по всему, будет отсрочено и открытие перекрёстного года регионального сотрудничества, церемонию которого собирались провести 16 мая в Саппоро.