Мнение: В Севастополе появились блокпосты

01.04.2020, 1:54, Разное

У нас снова блокпосты появились. Теперь уже в связи с коронавирусной, а не майданной инфекцией.

На пяти въездах в Севастополь по распоряжению правительства сегодня ночью были развернуты пункты проверки всего въезжающего транспорта. Там дежурят сотрудники ГИБДД, а также "блокпостовцы", которые хорошо себя проявили весной 2014 года.

Они проводят разъяснительные беседы со всеми, кто едет в Севастополь в туристических целях. Объясняют, что в городе закрыты все объекты размещения, кафе и рестораны, отменены морские прогулки, не работают музеи, и с туристической точки зрения делать в Севастополе нечего.

Как рассказал журналистам врио губернатора города, выехавший утром на один из таких блокпостов, развернулись и уехали назад уже более 50 машин.

"В Крым и Севастополь сейчас прибывает большое количество сограждан из Москвы и других регионов, – сообщил Михаил Развожаев. – Мы проверяем, что в машинах везут, проводим паспортный контроль. Дополнительно стоит бригада скорой помощи, проводим термометрию. Если у кого-то повышенная температура, сразу эти люди будут отправлены на изоляцию и обследование, чтобы они не создавали дополнительную угрозу для жителей Севастополя".

Все путешественники нарушают режим самоизоляции, поэтому проверяющие записывают их паспортные данные, чтобы передать потом правоохранительным органам по месту жительства. Людей ждут штрафы.

А в республике Крым будет сокращено количество рейсов междугородних и межсубъектовых автобусных рейсов. Новое расписание движения автобусов по всем направлениям будет разработано и опубликовано сегодня до 21 часа: такое поручение дал на заседании оперативного штаба Сергей Аксенов.

https://vesti92.ru/news/transport/v-sevastopole-proveryayut-ves-vezzhayuschiy-v-goro/?utm_source=seolit-twitter&utm_medium=autopost&utm_campaign=project_12170&utm_content=post_6778447 – цинк



Очередь перед блокпостом на Верхнесадовом.