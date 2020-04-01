 

У главврача больницы в Коммунарке выявили коронавирус

01.04.2020, 1:54, Разное

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко сдал положительный тест на коронавирус, сообщает телеканал РФ 24.

Состояние врача оценивается как удовлетворительное, он находится в больнице в Коммунарке.

Отметим, что на прошлой неделе Проценко лично встречался с президентом РФ Владимиром Путиным и общался с ним без маски. В Кремле, в свою очередь, заверили, что Путин регулярно тестируется на коронавирус.

«Все нормально», — пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя информацию о заболевании Проценко.

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Источник: Новая газета



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