У главврача больницы в Коммунарке выявили коронавирус
01.04.2020, 1:54, Разное
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко сдал положительный тест на коронавирус, сообщает телеканал РФ 24.
Состояние врача оценивается как удовлетворительное, он находится в больнице в Коммунарке.
Отметим, что на прошлой неделе Проценко лично встречался с президентом РФ Владимиром Путиным и общался с ним без маски. В Кремле, в свою очередь, заверили, что Путин регулярно тестируется на коронавирус.
«Все нормально», — пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя информацию о заболевании Проценко.
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Источник: Новая газета
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