В Киеве жестоко избили журналиста Романа Грушу

01.04.2020, 1:15, Новости дня

На журналиста издания “Обозреватель” Романа Грушу напали в Киеве. У него четыре перелома костей лица со смещениями и несколько черепно-мозговых травм, сообщает 31 марта “Обозреватель”.

“На меня напали и избили три человека, незнакомые малолетки. В какое сумасшедшее время мы живем. Сидел на лавке у подъезда. Подошли три человека 16–18 лет или около того. Двое сели рядом, один встал надо мной. Спросили, есть ли сигареты, один сразу же достал нож. Я сказал, что не курю. Начали спрашивать, есть ли деньги, что прячу в карманах. Я попробовал встать”, – рассказал Груша.

По словам журналиста, один из нападавших толкнул его на лавку, после чего ему стали угрожать.

“Я заметил, что один человек возле магазина за этой ситуацией наблюдает. Понял, что это лучший момент, чтобы действовать. Я резко встал, и на меня со всех сторон посыпались сильнейшие удары сразу в голову. Они явно чем-то занимались, потому что били сильно и точно. Вроде попытались меня догнать, но увидели, что я подбежал к магазину, и решили убежать”, – добавил он.

Журналист рассказал, что возле магазина он попросил мужчину вызвать полицию, но тот проигнорировал просьбу. Тогда он попросил продавщицу вызвать полицию и “скорую”. Женщина, по его словам, сначала сказала, что у нее нет телефона, и попыталась его выпроводить из магазина, так как он “отпугивает клиентов”.

“Я был просто в шоке. Позже она все-таки достала телефон, но стала звонить начальству, жалуясь на меня”, – рассказывает Груша.

В итоге пострадавший сам вызвал экстренные службы, его сразу же госпитализировали.

В своем Facebook журналист сообщил, что у него диагностировали: перелом скулового комплекса, перелом орбиты глаза, перелом носа и назоэтмоидального комплекса, сотрясение мозга и черепно-мозговые травмы.

“В сжатые сроки необходимо выплатить 46 тыс. грн на заказ имплантов. Сумму операции и дальнейшего лечения пока не раскрывают. Буду рад любой помощи”, – написал он.

Реквизиты для помощи журналисту:

“ПриватБанк” 4149 4390 0225 1548;

“ПриватБанк” 5168 7520 0013 3382;

Monobank 5375 4141 0002 7431.