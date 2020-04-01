 

В Бельгии от COVID-19 умерла 12-летняя девочка – самая молодая жертва пандемии в Европе

01.04.2020, 1:15, Новости дня

В Бельгии от последствий коронавирусной болезни умерла 12-летняя девочка, сообщил 31 марта на брифинге в Брюсселе вирусолог Эммануэль Андре. Об этом информирует издание Le Soir.

Ребенок стал самой молодой жертвой пандемии COVID-19 в Европе; 29 марта португальская пресса писала о кончине 14-летнего футзалиста Витора Годинью.

Всего в Бельгии за сутки умерло 98 человек. Общее количество летальных исходов увеличилось до 705.

Подтверждено 876 новых случаев заражения, 485 человек госпитализированы. По словам Андре, Бельгия стоит на пороге нехватки коек в клиниках, тогда как эпидемия еще не достигла пика.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на вечер 31 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 846 тыс., из них 176 тыс. выздоровели, а более 41 тыс. человек умерли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.03 / Нетаньяху предложил мировым лидерам телефонную конференцию по коронавирусу

03.02 / Нескольких пассажиров борта Пекин – Иркутск госпитализировали с высокой температурой

10.02 / В Челябинске выбрали место под карантинный центр

26.03 / В РФ не будут штрафовать за долги по электричеству сидящих на карантине

17.03 / Число заболевших коронавирусом в Москве достигло 56 человек

13.02 / “Ростелеком” получил 100% акций мобильного оператора Tele2

18.03 / 18 марта выйдет документальный фильм Гордона об аннексии Крыма

12.02 / На Украине потребовали убрать из названия президентской партии “коммунистическое” слово

10.02 / Пьяный пассажир пытался догнать поезд на угнанной машине

27.02 / Коронавирус может распространиться из Ирана в Ирак

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска