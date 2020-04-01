В Бельгии от COVID-19 умерла 12-летняя девочка – самая молодая жертва пандемии в Европе

01.04.2020, 1:15, Новости дня

В Бельгии от последствий коронавирусной болезни умерла 12-летняя девочка, сообщил 31 марта на брифинге в Брюсселе вирусолог Эммануэль Андре. Об этом информирует издание Le Soir.

Ребенок стал самой молодой жертвой пандемии COVID-19 в Европе; 29 марта португальская пресса писала о кончине 14-летнего футзалиста Витора Годинью.

Всего в Бельгии за сутки умерло 98 человек. Общее количество летальных исходов увеличилось до 705.

Подтверждено 876 новых случаев заражения, 485 человек госпитализированы. По словам Андре, Бельгия стоит на пороге нехватки коек в клиниках, тогда как эпидемия еще не достигла пика.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на вечер 31 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 846 тыс., из них 176 тыс. выздоровели, а более 41 тыс. человек умерли.