 

Чубаров сообщил о переносе марша на Крым из-за коронавируса

01.04.2020, 1:15, Новости дня

“Марш достоинства”, частью которого планировался массовый переход через административную границу Херсонской области с оккупированным Крымом, перенесен из-за вспышки коронавируса, новая дата шествия будет определена с учетом эпидемиологической ситуации в Украине. Об этом 31 марта сообщил в Facebook председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

“В такой ситуации, когда здоровье и безопасность жизни людей могут быть обеспечены только при условии соблюдения специальных мер предосторожности от заражения COVID-19, штаб международной ненасильственной акции “Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства”, организованного шествия с территории материковой Украины на территорию временно оккупированного Российской Федерацией Крыма, объявляет о переносе даты ее проведения, ранее намеченной на 3 мая”, – написал он.

По словам Чубарова, штаб продолжает подготовку акции “в режиме удаленного общения и в формате локальных встреч”.

Дата проведення міжнародної ненасильницької акції «Світ проти насильства і окупації. Марш гідності» буде визначена з…

Posted by Рефат Чубаров on Teisipäev, 31. märts 2020

22 января Чубаров рассказал о планах провести акцию по массовому пересечению админграницы с Крымом через контрольный пункт въезда-выезда “Чонгар”. Он говорил, что в первых рядах будут идти члены Меджлиса, народные депутаты и западные политики. Чубаров не исключил силовой прорыв участников шествия через админграницу.

В Госпогранслужбе Украины сообщили, что не имеют оснований для препятствования участникам марша.

Глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов пообещал “жестко” пресечь массовый переход крымских татар на полуостров.

Россия аннексировала Крым в результате незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на вечер 31 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 850 тыс., из них 176 тыс. выздоровели, а более 41 тыс. человек умерли.

По данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины на 22.00 31 марта, в стране зафиксировано 645 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 17 человек скончались.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.02 / Рита Ора показала, как ей делали новую татуировку

19.02 / В топливных баках новых Boeing 737 MAX обнаружили посторонние предметы

06.02 / Бой Макгрегор – Серроне вошел в Топ-10 по просмотрам в UFC

23.03 / Бренд Genesis обновил комплектации седана Genesis G90

23.02 / “Желтые жилеты” попытались прорваться к президенту Франции

04.02 / Автоновости; В России начали прием заказов на большой кроссовер Cadillac

14.02 / Смешные валентинки: как с юмором поздравить с Днем святого Валентина

20.03 / Ройзман: Когда стал мэром Екатеринбурга, первая задача была понять, где они прячут трупы и где комната с наворованными деньгами

20.02 / Автобусы с эвакуированными из Уханя еще не прибыли в Новые Санжары. Протестующие не расходятся – полиция

20.03 / Российские авиакомпании эвакуировали из Черногории 1087 туристов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска