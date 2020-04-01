Чубаров сообщил о переносе марша на Крым из-за коронавируса

01.04.2020, 1:15, Новости дня

“Марш достоинства”, частью которого планировался массовый переход через административную границу Херсонской области с оккупированным Крымом, перенесен из-за вспышки коронавируса, новая дата шествия будет определена с учетом эпидемиологической ситуации в Украине. Об этом 31 марта сообщил в Facebook председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

“В такой ситуации, когда здоровье и безопасность жизни людей могут быть обеспечены только при условии соблюдения специальных мер предосторожности от заражения COVID-19, штаб международной ненасильственной акции “Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства”, организованного шествия с территории материковой Украины на территорию временно оккупированного Российской Федерацией Крыма, объявляет о переносе даты ее проведения, ранее намеченной на 3 мая”, – написал он.

По словам Чубарова, штаб продолжает подготовку акции “в режиме удаленного общения и в формате локальных встреч”.

Дата проведення міжнародної ненасильницької акції «Світ проти насильства і окупації. Марш гідності» буде визначена з… Posted by Рефат Чубаров on Teisipäev, 31. märts 2020

22 января Чубаров рассказал о планах провести акцию по массовому пересечению админграницы с Крымом через контрольный пункт въезда-выезда “Чонгар”. Он говорил, что в первых рядах будут идти члены Меджлиса, народные депутаты и западные политики. Чубаров не исключил силовой прорыв участников шествия через админграницу.

В Госпогранслужбе Украины сообщили, что не имеют оснований для препятствования участникам марша.

Глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов пообещал “жестко” пресечь массовый переход крымских татар на полуостров.

Россия аннексировала Крым в результате незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на вечер 31 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 850 тыс., из них 176 тыс. выздоровели, а более 41 тыс. человек умерли.

По данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины на 22.00 31 марта, в стране зафиксировано 645 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 17 человек скончались.