В США за сутки от коронавируса умерли 770 человек

01.04.2020, 1:08, Новости дня

За сутки от коронавируса нового типа в Соединенных Штатах умерли 770 человек, общее число летальных исходов от COVID-19 в США достигло 3774, сообщила американская телекомпания CNN со ссылкой на данные федеральных и местных властей США.

Согласно данным телекомпании, впервые с начала эпидемии в США за сутки от коронавируса умерли более 700 человек, передает ТАСС.

Напомним, во вторник США опередили Китай по числу жертв коронавируса. В прошлую пятницу США вышли на первое место по числу выявленных случаев заражения COVID-19. При этом скорость распространения коронавируса в США вдвое выше среднемировой.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему американское здравоохранение оказалось неспособно предотвратить пандемию коронавируса в США.