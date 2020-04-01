Компания Google прекратила продажи смартфонов Pixel 3 и Pixel 3 XL

01.04.2020, 1:06, Новости дня

Американская компания Google объявила о прекращении продаж устаревших флагманов Pixel 3 и 3 XL.

Данные устройства пропали со страниц магазина, тогда как теперь можно приобрести лишь актуальные модели Pixel 4 и 4 XL. Представители бренда уточнили, что все заказы на данные аппараты уже выполнены, тогда как в розничной продаже устаревшие смартфоны больше не появятся. Однако некоторые американские магазины все еще торгуют имеющимися запасами Pixel 3 и 3 XL, которые оцениваются от 450 долларов.

Вместе с тем новые аппараты получили мощный восьмиядерный процессор Snapdragon 730 в минимальном исполнении, что позволит избежать существенного разбега в стоимости данных девайсов у поклонников американского бренда.