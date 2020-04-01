В смартфон Vivo V17 добавили ночной режим и стабилизацию видео

01.04.2020, 1:06, Новости дня

Китайская марка Vivo официально презентовала обновленную прошивку для смартфонов Vivo V17.

Напомним, одним из главных достоинств выпущенного устройства значится его камера с основным датчиком 48 мегапикселей. Несмотря на доступный ценник, модель получила фронтальную камеру на 32 мегапикселя, а также модуль бесконтактной оплаты NFC. За счет обновленного ПО станет возможным добиться еще более стабильной работы камеры и улучшения качества снимков.

Также эксперты анонсировали, что смартфон станет более надежным при съемке в ночном режиме с минимальными шумами. Стабилизация изображения максимально доработана, тогда как даже при сильном дрожании рук не возникнет проблем с тем, чтобы получить качественные снимки.