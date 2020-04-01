В Москве умерли пять пациентов с коронавирусом и хроническими заболеваниями

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01.04.2020, 0:48, Новости дня

Еще пять пациентов с положительным диагнозом на новую коронавирусную инфекцию и сопутствующими заболеваниями умерли в Москве, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

«В Москве скончались пять пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом на коронавирус. <…> У всех пожилых пациентов, скончавшихся от коронавируса, были сопутствующие заболевания», – приводит сообщение штаба ТАСС.

В оперативном штабе уточнили, что возраст умерших пациентов – от 61 до 74 лет. Четверо из них находились на искусственной вентиляции легких. «Среди них (хронических заболеваний умерших) – кардиосклероз, гипертоническая болезнь, ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких). Трое страдали сахарным диабетом. Одна из пациенток имела онкологические заболевания», – уточняется в сообщении.

В РФ за последние сутки выявлено 500 новых случаев коронавируса, из них 387 зарегистрировано в Москве. Общее число заболевших на 31 марта – 2 тыс. 337 человек.

В воскресенье мэр столицы Сергей Собянин подписал указ о введении режима самоизоляции в отношении всех москвичей, после чего аналогичные ограничения стали вводить в других регионах России. К вечеру вторника режим самоизоляции ввели в 53 регионах России.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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