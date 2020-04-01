Дума увеличивает размер выплат по больничному листу до уровня МРОТ

01.04.2020, 0:42, Разное

Оплачивать больничный исходя из МРОТ будут в том случае, если пособие по временной нетрудоспособности окажется меньше этой суммы. При начислении не останутся без внимания и районные коэффициенты к заработной плате. Мера будет действовать с начала апреля до конца декабря текущего года.

Также парламентарии одобрили поправки об экстренных мерах в связи с распространением коронавируса. Они касаются защиты здоровья населения и поддержки бизнеса в чрезвычайных условиях.

Поправки уточняют полномочия правительства по введению режимов повышенной готовности и чрезвычайной ситуации. Кабинет министров предлагается наделить правом вводить такие режимы на всей территории страны или ее части.

Кроме того, устанавливается специальный порядок регистрации и обращения медицинских изделий и лекарственных препаратов, предназначенных для применения в условиях чрезвычайных ситуаций и профилактики и лечения заболеваний, представляющих опасность для окружающих. В случае чрезвычайной ситуации правительство сможет на 90 дней ограничивать оптовую и розничную торговлю медицинскими изделиями.

Изменения коснутся регулирования государственных и муниципальных закупок. Предусмотрены и меры для поддержки операторов в сфере выездного туризма.