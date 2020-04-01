Мнение: Новые штрафы за фейки о коронавирусе и игнорирование карантина

01.04.2020, 0:40, Разное

Госдума приняла поправки к закону, которые серьезно ужесточают наказание за игнорирование карантина и распространение фейков о коронавирусе.

Административная ответственность.

Поправки внесены в ст. 6.3 КоАП – нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Ранее граждане могли заплатить за это от 100 до 500 руб., должностные лица – от 500 до 1000 руб., а юридические лица – от 10 000 до 20 000 руб.

Теперь нарушение санитарно-эпидемиологических норм, если оно совершено или в период режима ЧС, или при возникновении угрозы распространения заболевания, которое представляет опасность для окружающих, или в период действия ограничительных мер (карантина), или в случае невыполнения предписаний органа, который осуществляет санитарно-эпидемиологический надзор, наказание будет таким:

для граждан – штрафы от 15 000 до 40 000 руб.;

для должностных лиц – штрафы от 50 000 до 150 000 руб.;

для индивидуальных предпринимателей – штрафы от 50 000 до 150 000 руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток;

для юридических лиц – штрафы от 200 000 до 500 000 руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Если нарушения повлекли причинение вреда здоровью человека или смерть человека (и не содержат уголовно наказуемого деяния), то это повлечет за собой:

для граждан – штрафы от 150 000 до 300 000 руб.;

для должностных лиц – штрафы от 300 000 до 500 000 руб. или дисквалификацию на срок от 1 до 3 лет;

для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц – штрафы от 500 000 до 1 млн руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Также в КоАПе появляется новая статья 20.6.1 – невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. За невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории (сейчас такой режим действует в Москве), где есть угроза возникновения ЧС, или в зоне ЧС, также будут штрафы

для граждан – от 1000 до 30 000 руб.;

для должностных лиц – от 10 000 до 50 000 руб.;

для индивидуальных предпринимателей – от 30 000 до 50 000 руб.;

для юрлиц – от 100 000 до 300 000 руб.

Если же такие действия повлекли причинение вреда здоровью человеку или имуществу, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, или повторное невыполнение правил поведение, то штрафы

для граждан – от 15 000 до 50 000 руб.;

для должностных лиц – от 300 000 до 500 000 руб. или дисквалификацию на срок от 1 до 3 лет;

для индивидуальных предпринимателей – от 500 000 до 1 млн руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток;

для юрлиц – от 500 000 до 1 млн руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Причем административные протоколы за нарушение ст.20.6.1 КоАП смогут составлять должностные лица органов исполнительной власти субъектов, список таких органов утверждается высшим должностным лицом региона – это положение будет действовать до конца 2020 г.

Уголовная ответственность

Ужесточается также и уголовная ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Поправки вносятся в ст. 236 УК. Если нарушение норм повлекло по неосторожности массовое заболевание или создало угрозу наступления таких последствий, то штраф от 500 000 до 700 000 руб., либо ограничение или лишение свободы на срок до 2 лет. Если же нарушение повлекло по неосторожности смерть человека, то штраф от 1 млн до 2 млн руб., ограничение свободы на срок от 2 до 4 лет, либо принудительные работы или лишение свободы на срок от 3 до 5 лет. Если же нарушение повлекло по неосторожности смерть двух и более лиц, то наказание – принудительные работы на срок от 4 до 5 лет или лишение свободы от 5 до 7 лет.

Ранее за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей (ч. 1 ст. 236 УК), предусматривалось наказание от штрафа до 80 000 руб. до ограничения свободы на срок до года. Если нарушение повлекло по неосторожности смерть человека (ч. 2), то за это можно было лишиться свободы на срок до пяти лет.

Наказание за фейк-ньюс

Поправки, ужесточающие наказание за распространение недостоверной информации, внесли как в КоАП, так и в УК. Так в КоАП ужесточается ответственность за злоупотребление свободой массовой информации (ст. 13.15 КоАП). Распространение в СМИ и интернете фейк-ньюс об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, и о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения влечет штраф для юрлиц от 1,5 млн до 3 млн руб., если же такая информация повлекла за собой смерть человека, причинение вреда здоровью, прекращение функционирования объектов инфраструктуры, то штраф для юрлиц – от 3 млн до 5 млн руб. За повторное распространение фейк-ньюс штрафы для граждан от 300 000 до 400 000 руб., на должностных лиц – от 600 000 до 900 000 руб., на юрлиц – от 5 млн до 10 млн руб.

Теперь появляется и уголовная ответственность за распространение фейк-ньюс, представляющих угрозу жизни и безопасности, и о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения (ст. 207.1 УК) наказывается штрафом от 300 000 до 700 000 руб., либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до 1 года или ограничением свободы на срок до 3 лет. Если же распространение такой информации повлекло причинение вреда здоровья человеку, то штраф от 700 000 до 1,5 млн руб., либо исправительные работы до 1 года, либо принудительные работы или лишение свободы до 3 лет. Если же распространение фейк-ньюс повлекло по неосторожности смерть человека, то штраф от 1,5 млн до 2 млн руб., либо исправительные работы на срок до 2 лет, либо принудительные работы или лишение свободы до 5 лет.

https://www.vedomosti.ru/society/articles/2020/03/31/826686-gosduma – цинк