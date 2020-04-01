Насколько глубокой окажется рецессия в США?

01.04.2020, 0:15, Новости дня

Пандемия коронавируса и применяемый для борьбы с ней метод социального дистанцирования уже привели к резкому экономическому спаду во многих странах, и вынудили правительства принять экстренные экономические меры. Федеральная резервная система (ФРС), выполняющая в США функции центрального банка, предприняла ряд решительных шагов, понизив практически до нуля процентные ставки для удешевления кредитов, и начав программу «количественного смягчения» беспрецедентных масштабов. Для поддержки кредитных рынков и с целью обеспечения экономики ликвидностью ФРС будет скупать государственные долговые и другие облигации без ограничений. Ранее, программа планировалась на 700 миллиардов долларов.

Конгресс также принял три пакета мер экономической помощи в сфере фискальной или налогово-бюджетной политики. Первый предусматривает 8,3 миллиарда долларов на финансирование здравоохранения, а второй – обеспечил бесплатное тестирование на наличие вируса COVID-19, расширил пособия по безработице и оплачиваемый отпуск по болезни для работников некоторых компаниях.

Третий пакет мер, принятый на прошлой неделе после интенсивных переговоров между демократами и республиканцами, составил в сумме около 2, 2 триллионов долларов, став самой крупномасштабной мерой экономического стимулирования в истории США. Экстренная поддержка будет оказана как крупному, среднему и малому бизнесу, в частности посредством предоставления финансовой помощи и кредитных линий, так и населению – путем расширения пособий по безработице и прямым одноразовым выплатам большей части американцев.

Несмотря на предпринимаемые меры, в условиях закрытия бизнеса и снижения спроса на их продукты и услуги, американские фирмы увольняют тысячи сотрудников. В США наблюдается рекордный рост числа заявок на пособие по безработице – обратившихся за пособием по безработице американцев уже превысило 3 миллиона человек.

«На прошлой неделе мы наблюдали рекордное количество первичных заявок на пособие по безработице в США. На этой неделе мы ожидаем приблизительно такое же количество – потенциально шесть миллионов безработных за две недели. Это шокирует», – отметил экономист финансовой компании Nomura Securities International Льюис Александр (Lewis S. Alexander) во время организованного в понедельник, 30 марта, вашингтонским Советом по международным отношениям телефонного общения с журналистами.

По оценке эксперта, падение ВВП может достигнуть 12 процентов в годовом исчислении, однако то, насколько сильной и долгой окажется экономическая рецессия, будет зависеть от продолжительности социального дистанцирования, эффективности мер экономического стимулирования и того, какой урон будет нанесен экономике. Если вирус COVID-19 удастся взять под контроль достаточно быстро, то восстановление экономики может также произойти относительно быстро, считает эксперт.

«Если посмотреть, например, на то, что произошло в Гонконге при распространении вируса SARS (атипичной пневмонии – В.Е.) в 2003 году, то мы наблюдали серьезный ущерб, но за ним последовало очень быстрое восстановление. Это произошло, конечно, и потому, что SARS не передавался так легко, как COVID-19, и его было легче сдерживать. Но это просто дает возможность предположить, что потенциал для более положительного исхода имеется», – говорит Льюис Александр.

Экс-глава Федеральной резервной системы США и ныне эксперт вашингтонского Института Брукингса Джанет Йеллен (Janet Yellen, Brookings Institution) в ходе организованной институтом 30 марта веб-конференции отметила, что падение экономики США во втором квартале может достигнуть 20 процентов, и возобновление ее функционирования зависит от того, как быстро удастся взять под контроль пандемию.

«Спад был быстрым и резким, и он отличается от того, что мы когда-либо наблюдали в Америке. Честно говоря, на данный момент невозможно предсказать, насколько глубокой будет рецессия. Это критически зависит от того, как долго будет длиться период социального дистанцирования, – говорит Джанет Йеллен, добавив, что при благоприятном развитии событий и снятии ограничений в мае, экономическая активность может начать нормализоваться летом. Однако, возможен и более длительный период социального дистанцирования, существует также опасность возникновения второй волны пандемии, отмечает бывшая глава ФРС.

Ранее президент Трамп заявлял о том, что он рассматривал возможность снятия ограничений на экономическую активность в США к середине апреля, однако позже он продлил методы социального дистанцирования до начала мая.

«Если предприятия и рестораны будут немедленно открыты, то вирус снова может начать распространяться. В то же время некоторые регионы Соединенных Штатов еще не приняли меры по режиму изоляции, которые необходимые для существенного замедления уровня зинфицирования. Два месяца режима изоляции выглядят более вероятными, чем две недели», – высказывает мнение эксперт Института изучения внешней политики в Филадельфии Крис Миллер (Chris Miller, FPRI). Об этом он пишет в блоге института, также отметив, что 70% ВВП США состоит из потребления услуг, поэтому методы социального дистанцирования существенно затрагивают различные отрасли экономики.

«Инвестиции составляют 20% ВВП, но предприятия их откладывают, ожидая ясности в отношении нанесенного COVID-19 ущерба. Творческая сфера, индустрия развлечений и отдыха, рестораны составляют 4,2% ВВП, – поясняет эксперт. – Производство составляет 11% ВВП США, но большая его часть также пострадает, потому что нарушены глобальные цепочки поставок, а компании закрывают заводы в ожидании снижения спроса».

Эксперты также выражают опасение по поводу того, что некоторые экономические меры, в частности, по представлению бизнесу кредитов, которые могут быть прощены при условии сохранения рабочих мест, могут оказаться менее эффективными, так как большая часть американских компаний уже уволила своих работников. Джанет Йеллен считает, что это может привести к длительной рецессии.

«Одной из проблем является то, что фирмы в конечном итоге могут разорвать отношения со своими работниками. Пакет фискальных мер предназначен для предотвращения этого, но это уже происходит в значительной степени. И это затруднит получение рабочими новых рабочих мест, а предприятиям – гладко возобновить свою деятельность.

Кроме того, фирмы несут убытки. Вполне возможно, что будут банкротства и длительный период, когда фирмы будут сокращать инвестиции и наем работников, чтобы справиться с долговым бременем», – говорит бывшая глава ФРС, которая также выразила опасение и по поводу того, что из-за большого количества непогашенных кредитов как фирмами, так и частными лицами банкам и другим финансовым институтам экономический кризис может перерасти и в кризис финансовый.

Тем не менее, при благоприятном развитии событий, выражает надежду Джанет Йеллен, в четвертом квартале экономика США может увидеть рост. Однако, для этого может понадобиться принятие дополнительных мер.

«Фискальное стимулирование превышает то, что было сделано после мирового финансового кризиса 2008-го года. Три пакета мер, которые были приняты Конгрессом, составляют примерно 2,8 триллионов долларов или 13 процентов ВВП. Это очень существенные меры, – добавляет эксперт. – Но Конгресс, безусловно, должен будет сделать больше, если нынешнее закрытие экономики окажется более продолжительным».