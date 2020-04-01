В 2021 года в Украине будет введен рынок земли

01.04.2020, 0:15, Новости дня

КИЕВ – В Украине с 1 июля 2021 года на законодательном уровне вводится рынок земли. Как сообщает Информационное управление аппарата Верховной Рады по итогам голосования в ночь на 31 марта, парламент принял во втором чтении закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения».

«259 голосами «за» законопроект был принят во втором чтении и в целом. Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук закрыл внеочередное пленарное заседание», – отмечается в сообщении, опубликованном около часа ночи 31 марта по местному времени.

В разъяснении к закону о рынке земли подчеркивается, что «приобретение права собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения юридическими лицами […], не являющиеся гражданами Украины, может осуществляться со дня и при условии принятия этого на референдуме».

В то же время подчеркивается, что «приобретать право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения могут: граждане Украины, юридические лица Украины, созданные и зарегистрированные согласно законодательству Украины, участниками (акционерами, членами) которых являются только граждане Украины и/или государство, и/или территориальные общины, территориальные общины, государство».

Земельные участки сельскохозяйственного назначения не будут продаваться юридическим лицам или конечным бенефициарам, которые являются гражданами страны-агрессора или государства-оккупанта.

Земельная реформа – предвыборное обещание Владимира Зеленского

Принятие законопроекта о рынке сельскохозяйственных земель – является одним из элементов предвыборной программы президента Украины Владимира Зеленского. Об этом 31 марта заявил уполномоченный лидера государства по земельным вопросам Роман Лещенко.

«Реформа отличилась национальным диалогом от области к области, встречами с ассоциациями. И этот процесс выкристаллизовался в тот закон, который вчера приняла Верховная Рада», – отметил Роман Лещенко, сообщает пресс-служба президента Украины.

Роман Лещенко считает, что в законе учтены актуальные вызовы и обстоятельства. «Первая позиция сводится к тому, что мы откладываем вступление в юридическую силу соответствующего закона до 1 июля 2021», – сказал он.

По его словам, это лишь первый этап земельной реформы. Законопроект, который приняла Верховная Рада, определяет юридическое право распоряжения земельными участками, которые находятся в частной собственности. Согласно документу, земли государственной и коммунальной собственности не является объектом обращения.

«То, что касается государственной поддержки, обеспечения надлежащего кредитования – речь о десяти нормативно-правовых актах, они будут приниматься, нарабатываться в рамках календарного года», – констатировал Роман Лещенко.

В тексте сообщения на сайте президента Украины разъясняется, что право покупать земельные участки получат только граждане Украины, которые имеют легализованный доход. Один человек сможет приобрести не более ста гектаров земли. Начиная с 2024 в оборот земель сельскохозяйственного назначения будут допущены юридические лица, учрежденные гражданами Украины. Они смогут купить землю в объеме до десяти тысяч гектаров.

Украинская земля в период мирового кризиса

Руководитель Института публичной политики и консалтинга Сергей Быков считает, что земля – это один из ликвидных товаров для транснациональных корпораций в период мирового кризиса, голода, отсутствия необходимого количества продовольствия.

«В это время Украина пытается землю продать, при этом никто не беспокоится о том, что тот, кто уже владеет землей и ее обрабатывает, должен иметь возможность ее купить в собственность, либо продать территориальной общине или государству. А тогда уже государство сможет сдавать землю в аренду тем людям, которые захотят что-то выращивать», – говорит Сергей Быков корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он отмечает, что должен быть запрет на продажу земли иностранным гражданам и компаниям.

«А этот закон подразумевает то, что именно иностранцы скупят землю – на первом этапе иностранные банки смогут захватывать эту землю через инструмент кредитов, когда человек закладывает землю и не выплачивает. Потом банк забирает землю в собственность, а когда закон вступит в силу иностранные банки передадут этот актив своим владельцам», – подчеркивает Сергей Быков.

Он считает, что украинская земельная реформа проходит по не очень удачным сценариям, которые были опробованы на Мадагаскаре и в странах Латинской Америки.

«Там практически, не было ограничений на количество продаваемой земли в одни руки, и это привело к тому, что иностранцы скупили землю и стали главными фермерами и производителями. После земельной реформы в Латинской Америке главная проблема не бедность, а голод», – считает Сергей Быков.

Приватизация – путь к прозрачности на рынке земли

Руководитель интернет-сообщества «Украина – в ЕС!», политолог Дмитрий Воронков, отмечает, что без приватизации земли сложно поддерживать темы развития экономических отношений в глобальном мире.

«Данный закон, который позволяет продавать землю, можно объяснить иначе, – украинцы получили возможность покупать землю, инвестировать в нее. Одно дело, когда фермер знает, что у него земля в аренде, и он не уверен в том, будут ли у него эти угодья в следующем году, а другое дело, когда эта земля – его имущество и он безбоязненно вкладывает деньги в свое производство» – говорит Дмитрий Воронков корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Этот закон, по его словам, позволит мелкому агробизнесу увереннее развивать свои отношения как внутри страны, так и за ее пределами.

«Данная земельная реформа нужна – она приближает к четким и понятным отношениям в обществе по вопросу собственности земли, между властью и теми, кто работает на земле. Она дает уверенность и спокойствие – земля является собственностью и теперь станет понятно, кому и что принадлежит», – подчеркивает Дмитрий Воронков.

Вместе с тем он считает, что при приватизации земли нельзя исключать риски связанные, со спекуляцией или коррупционного характера. «Местные органы власти получают на местах право решать земельные вопросы. С одной стороны, это процесс децентрализации, на местах будет больше права и свобод, а с другой – это создает риски коррупции. Механизм контроля за операциями должен быть прозрачным, но есть упущение – такой контроль отдан государству, хотя думаю, что у экспертного с

ообщества тоже должен быть подобный механизм», – считает Дмитрий Воронков.