 

На Украине ожидают массовый приезд соотечественников

01.04.2020, 0:06, Новости дня

Глава государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко сообщил, что в канун пасхальных праздников власти ожидают возвращения в страну около 200 тысяч своих граждан.

По словам Сергея Дейнеко, с 16 марта на Украину уже вернулись около 160 тысяч граждан страны, еще около 17 тысяч заявили о намерении вернуться, и это еще не все.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за пандемии коронавируса власти вынуждены закрыть с 27 марта границы государства, в том числе, для украинских граждан, напоминает РИА Новости. Позже он уточнил, что все прибывающие из-за границы граждане Украины должны будут по возвращению на родину пройти обсервацию и сдать тесты на коронавирус.

К настоящему времени, по данным портала Worldometer, на Украине зарегистрировано 645 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19, 13 заболевших скончались. По данным того же источника, сейчас в мире зафиксировано более 846 случаев заражения коронавирусной инфекцией, свыше 41 тысячи человек скончались.



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