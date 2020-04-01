 

Коронавирус унес жизни еще пятерых москвичей

01.04.2020, 0:06, Новости дня

Во вторник, 31 марта, вечером в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщили, что в столице число скончавшихся от вызванного COVID-19 заболевания возросло на пять. Таким образом, число летальных исходов в Москве достигло 16.

Уточняется, что у всех пятерых скончавшихся была подтверждена пневмония, тест на коронавирус был положительный, сообщает "Интерфакс". Их возраст- от 61 до 74 лет, четверо из скончавшихся находились на искусственной вентиляции легких.

В оперативном штабе уточнили, что все скончавшиеся пожилые пациенты имели сопутствующие заболевания, среди которых — кардиосклероз, гипертоническая болезнь, трое страдали сахарным диабетом, одна из пациенток имела онкологические заболевания.



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