Футболист ЦСКА Сигурдссон улетел в Исландию

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01.04.2020, 0:06, Новости дня

Исландский легионер столичного футбольного клуба ЦСКА Арнон Сигурдссон покинул Москву. Об этом он написал в своем Instagram. Напомним, что ранее армейское руководство приняло решение продлить карантин для команды до 1 мая.

Сигурдссон выложил видео из частного самолета в сторис Instagram, сопроводив его подписью "Летим домой". Вероятно, с ним на борту находился его соотечественник и одноклубник Хердур Магнуссон.

Напомним, что Российский футбольный союз приостановил чемпионат РФ по футболу 17 марта из-за пандемии коронавируса.



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