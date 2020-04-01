Больная коронавирусом жительница Закарпатья посещала местный церковный хор

01.04.2020, 0:01, Новости дня

69-летняя жительница Мукачево (Закарпатская область), у которой первой в области подтвердили коронавирус, сейчас находится в инфекционной больнице Ужгорода. Об этом журналистам “Обозревателя” рассказали в Закарпатской областной госадминистрации.

“Ее муж вернулся с заработков в Италии, у него вроде признаков болезни не было. А вот женщина почувствовала себя плохо, но даже с температурой пошла в Свято-Михайловский собор, который находится на околице Мукачево. Она там пела в церковном хоре два дня подряд. В результате теперь все участники хора под подозрением на коронавирус. Другие работники в церкви и прихожане обратились к врачам с жалобой на плохое самочувствие”, – рассказали журналистам.

Как рассказывают в ОГА, первый тест женщине сделали в Мукачево, он оказался положительным. Затем тест повторили в Мукачевской центральной больнице, он тоже оказался позитивным. Теперь материалы передали в Киев, там должны провести ПЦР-тест, который и даст окончательный ответ, есть ли у женщины инфекция.

По данным “Обозревателя”, муж женщины, который работал в Европе дальнобойщиком, не заражен коронавирусом.

По состоянию на вечер 31 марта в Украине зафиксировано 645 случаев заражения, из них 17 – летальные. В общей сложности 10 человек уже выздоровели.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 31 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 846 тыс., из них более 176 тыс. выздоровели, а 41 494 человека умерли.