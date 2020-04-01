 

Князь Монако излечился от COVID-19

01.04.2020, 0:01, Новости дня

62-летний князь Монако Альбер II полностью излечился от коронавирусной болезни COVID-19, сообщила вечером 31 марта в Facebook пресс-служба княжеского дворца.

“Врачи, которые следили за состоянием князя Альбера II после инфицирования, сегодня разрешили ему завершить период карантина. Суверен объявлен излеченным и полностью здоровым”, – сказано в заявлении.

Posted by Palais Princier de Monaco – Prince's Palace of Monaco on Teisipäev, 31. märts 2020

Князь смог присоединиться к своей жене, принцессе Шарлин, и детям, наследному принцу Жаку и принцессе Габриэлле.

Князь Монако стал первым главой государства в мире, у которого подтвердилось заражение коронавирусом SARS-CoV-2. О диагнозе 19 марта сообщила пресс-служба дворца. Альбер II отправился в самоизоляцию, оставшись во дворце в полном одиночестве.

29 марта монарх сообщил, что чувствует себя намного лучше, хотя его еще немного беспокоил кашель.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на вечер 31 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 846 тыс., из них 176 тыс. выздоровели, а более 41 тыс. человек умерли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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