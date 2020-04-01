Издание INSIDER прекращает выход – редактор

01.04.2020, 0:01, Новости дня

Украинское интернет-издание INSIDER прекращает выход с 31 марта. Об этом сообщила в Facebook его редактор Ольга Худецкая.

“Друзья, издание INSIDER работает сегодня последний день. С завтрашнего дня оно останавливает свою работу. Мне очень жаль это писать. Я любила его всем сердцем”, – написала она.

Редактор поблагодарила инвестора издания, бизнесмена Алексея Тамразова, за отсутствие цензуры и “темников”.

Коллектив сайта присоединяется к команде “Лаборатории законодательных инициатив”, добавила Худецкая.

Друзі, видання Insider працює сьогодні останній день.Відзавтра воно зупиняє свою роботу.Мені дуже шкода це писати. Я… Posted by Olga Khudetska on Teisipäev, 31. märts 2020

Сайт theinsider.ua был основан журналистом Сергеем Щербиной в 2013 году. Юридическое лицо, владеющее INSIDER – ООО “Всеукраинская медиа-группа”, которую контролирует Тамразов.