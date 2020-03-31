 

Planet Computers представила новый 5G-смартфон Astro Slide

31.03.2020, 23:54, Новости дня

Компания Planet Computers продемонстрировала уникальный смартфон-трансформер, который поддерживает работу в сетях пятого поколения.

Кроме того, достоинством данной модели значится QWERTY-клавиатура, от которой отказались многие производители. За счет встроенного шарнирного механизма владелец смартфона может превратить портативное устройство в персональный компьютер. Новинка получила крупный 6,5-дюймовый экран, а также мощный восьмиядерный чип MediaTek Dimensity 1000.

Новая модель обладает также основной камерой с главным датчиком 48 мегапикселей. Производитель анонсировал, что новинка получит также 6 гигабайт оперативной и 128 гигабайт постоянной памяти, а также встроенный модуль бесконтактной оплаты.



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