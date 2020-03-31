Эксперты рассказали, как засуха влияет на леса

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31.03.2020, 23:54, Новости дня

Ученые выяснили, как изменения климата влияют на состояние лесов.

Во время работы специалисты выделили ряд целевых показателей и построили модель, которая смогла связать эти показатели и состав лесного массива. На основе построенной модели эксперты провели оценку устойчивости пород деревьев к недостатку воды.

Ученые провели классификацию экосистем и оценили среднюю устойчивость массива леса к засухе. Также они отследили динамику состава лесных массивов за несколько лет и сравнили ее с изменениями климата, а также информацией о гибели деревьев

Исследование показало, что изменение состава лесов обусловлено гибелью неустойчивых к засухе деревьев. Специалисты отмечают, что иногда было трудно заметить изменения состава лесов под воздействием засухи. Эта обманчивая стабильность указывает на то, что экосистема могла утратить способность к адаптации по причине изменения видового разнообразия.



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