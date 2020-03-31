Размер ноги мужчины указывает на продолжительность его жизни
31.03.2020, 23:54, Новости дня
Ученые рассказали, что на продолжительность жизни мужчины влияет его размер ноги.
По мнению экспертов, долгожителями могут стать обладатели ног среднего размера, если будут вести здоровый образ жизни и заниматься спортом. Кроме того, ученые выяснили, что спринтеры с большими размерами ног могут с легкостью обойти своих соперников во время соревнования.
Также британские ученые отметили, что мужчины с 40-42 размером ноги реже изменяют своим избранницам, чем остальные.
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