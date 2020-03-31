Размер ноги мужчины указывает на продолжительность его жизни

31.03.2020, 23:54, Новости дня

Ученые рассказали, что на продолжительность жизни мужчины влияет его размер ноги.

По мнению экспертов, долгожителями могут стать обладатели ног среднего размера, если будут вести здоровый образ жизни и заниматься спортом. Кроме того, ученые выяснили, что спринтеры с большими размерами ног могут с легкостью обойти своих соперников во время соревнования.

Также британские ученые отметили, что мужчины с 40-42 размером ноги реже изменяют своим избранницам, чем остальные.