 

Размер ноги мужчины указывает на продолжительность его жизни

31.03.2020, 23:54, Новости дня

Ученые рассказали, что на продолжительность жизни мужчины влияет его размер ноги.

По мнению экспертов, долгожителями могут стать обладатели ног среднего размера, если будут вести здоровый образ жизни и заниматься спортом. Кроме того, ученые выяснили, что спринтеры с большими размерами ног могут с легкостью обойти своих соперников во время соревнования.

Также британские ученые отметили, что мужчины с 40-42 размером ноги реже изменяют своим избранницам, чем остальные.



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