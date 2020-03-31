Мнение: Конец Обаме: цена на российскую нефть опустилась до 13 долларов!

31.03.2020, 23:42, Разное

Я тут слегка в режиме твиттера работаю, но как есть. Мне пишут, что вот: нефть теперь стоит какие-то копейки – типа счас мы победим и все такое. С намеком, что, разумеется, у нас все плохо, а США себе денег напечатают.

И, конечно, я не понимаю дегенератов, это, традиционно, оппозиционные дегенераты – а чего вы скачете-то?

Ведь, во-первых, вы хомячки в массе своей офисные, которые тяжелее ху…. ручки ничего не держали – каким боком вы за нефть рассказываете? Более того, придурки, ну – налетай, подешевело, радоваться надо – а вы мне хрень в вотсап постите, не? Правильно, потому что придурки они на то и придурки, чтобы радоваться проблемам России – дескать, они же говорили и теперь, когда они нам доказали – придет Навальный или кто там и будет спасать Россию, а убогих ватников кого Сибирь, а кто уже в Сибири – тех в Магадан сошлют. Есть личинки, опыт Украины, которых, даже спустя столько лет – не учит. Дарвин-с был прав.

Во-вторых, я буду на днях делать ролик для своего канала – такая цена вопроса, вообще-то, вызывает везде проблемы – от Саудовской Аравии до США. И это серьезно, потому что в США сланцевой индустрии кирдык. Я не вижу массовых увольнений в Роснефти, зато сланцевики просто отваливаются пачками. Замечу, вряд ли условный нефтянник Джо сейчас радостно прыгает, что в США доплачивают, чтобы кто-то только забрал у некоторых контор нефть – везти до хранилища себе дороже. Но условный нефтянник Джо в США это не мудак-алкаш Костик, который по жизни чмо и не отвечает даже за свою задницу, когда хочет банально вроде пернуть, а накладывает полные штаны. Зато – против Путина.

И, третье, идет большая игра – это ожидалось, наши удар держат, а вот за остальных, включая прынцев будем посмотреть – это все не шутки. Но повторюсь, мудаки конченные, которые тяжелее ху… ручки ничего в руках не держали – сейчас лучшие аналитики по нефти, а Сечин на их фоне дилетант и второкурсник. Только Сечин управляет крупнейшей мировой конторой, а хомячки в Сети – клянчут деньги у мамки, живут в кредит и сидят гадят на удаленке.

Каждому свое, да.

Счастья вам.