Мнение: Коронавирусный прогноз засекретят?

31.03.2020, 23:40, Разное

За последние сутки в России подтвердили еще 500 новых случаев коронавируса. Всего в стране на последний день марта 2 337 заразившихся. Из них в Москве – 1613.

Между тем, премьер-министр России Михаил Мишустин провел совещание структуры со сложным названием «Координационный совет при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ».

По итогам совещания принято много решений. Самый интересный пункт, на мой взгляд, пункт 27: «представить прогноз развития ситуации распространения новой коронавирусной инфекции на территории России в региональном разрезе».

Мне интересно, на этот прогноз будет наложен гриф «секретно»? Или он будет обнародован?

Фотография отсюда