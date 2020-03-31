 

Мнение: Коронавирусный прогноз засекретят?

31.03.2020, 23:40, Разное

За последние сутки в России подтвердили еще 500 новых случаев коронавируса. Всего в стране на последний день марта 2 337 заразившихся. Из них в Москве – 1613.

Между тем, премьер-министр России Михаил Мишустин провел совещание структуры со сложным названием «Координационный совет при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ».

По итогам совещания принято много решений. Самый интересный пункт, на мой взгляд, пункт 27: «представить прогноз развития ситуации распространения новой коронавирусной инфекции на территории России в региональном разрезе».

Мне интересно, на этот прогноз будет наложен гриф «секретно»? Или он будет обнародован?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.02 / Родители певицы Юлии Началовой издали книгу в память о дочери

26.02 / Новости Шенгена. Правила выдачи шенгенских виз изменятся

27.03 / Анастасия Волочкова получила в подарок от возлюбленного розу из туалетной бумаги

12.03 / Бретарианство не работает, но солнцеедов и праноедов меньше не становится

17.03 / Мнение: Знакомства

25.03 / Ушла из жизни актриса Инна Макарова

03.03 / Четвертый этап конкурса “Самые стильные в России 2020”: Casual

22.03 / Мнение: Китай начал присоединяться к антироссийским санкциям США

04.03 / Мнение: Сирийская военщина провоцирует мирную Турцию?

16.03 / Силён зараза! Ничто его не берёт!

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска