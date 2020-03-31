 

Fox News – ВОЗ «нападает на демократию», говоря о превосходстве китайской системы в борьбе с COVID-19

31.03.2020, 23:35, Новости дня

Руководство Всемирной организации здравоохранения подчёркнуто восхищённо отзывается о действиях Пекина в борьбе с COVID-19 и отказывается ставить под сомнение китайскую официальную статистику, передаёт Fox News. По словам публициста Гордона Чанга, похвалы в адрес «тоталитарного» Китая — это нападки на демократию.

В субботу гонконгская телестудия показала в эфире интервью помощника гендиректора Всемирной организации здравоохранения — канадца по имени Брюс Эйлвард. Мы хотим показать вам этот фрагмент целиком и надеемся, что вы посмотрите его внимательно. Потому что он даёт полное представление о том, куда движется этот мир и почему вам следует всерьёз волноваться насчёт правительства Китая. Смотрите.

ИВОНН ТОНГ, журналистка: Рассмотрит ли ВОЗ вопрос о членстве Тайваня? (Молчание.) Алло?

БРЮС ЭЙЛВАРД, помощник гендиректора ВОЗ: Извините, не расслышал ваш вопрос.

ИВОНН ТОНГ: Хорошо, давайте я повторю вопрос.

БРЮС ЭЙЛВАРД: Нет, всё нормально, перейдём к другому.

ИВОНН ТОНГ: Да. Потому что я хотела бы поговорить и о Тайване, о ситуации в Тайване.

(Связь прерывается.)

RADIO TELEVISION HONG KONG: Мы решили перезвонить доктору Эйлварду, чтобы продолжить разговор.

ИВОНН ТОНГ: Я просто хотела узнать, не могли бы вы прокомментировать успехи Тайваня по сдерживанию вируса.

БРЮС ЭЙЛВАРД: Мы уже говорили про Китай, и если посмотреть на различные территории Китая, все они на самом деле справляются неплохо. На этом я хотел бы поблагодарить вас за то, что пригласили нас поучаствовать. Удачи вам в продолжении вашей борьбы в Гонконге.

В разгар глобальной пандемии они отказываются помогать стране, потому что Китай заявил им этого не делать. А потом Всемирная организация здравоохранения, которая представляет всех нас, которую мы финансируем больше, чем любая другая страна, дерзко и бесстыдно повторяет пропаганду китайского правительства.

Кстати, человек, которого вы только что видели, Брюс Эйлвард, не то чтобы неудачно поговорил по Skype. Вот другое видео, где он подлизывается к правительству Китая.

БРЮС ЭЙЛВАРД: Жители Ухани! Признано, что мир перед вами в долгу. Будем надеяться, что, когда эта болезнь кончится, у нас будет возможность поблагодарить жителей Ухани за ту роль, которую они в этом сыграли.

Это за гранью отвратительного. Это жутко.

С нами сегодня Гордон Чанг — автор книги «Грядущий крах Китая». Гордон, вы так долго занимаетесь этой темой. Удивляет ли вас то, что Всемирная организация здравоохранения, которую обычные люди, в том числе я, считают защитницей всего мира от пандемий, на самом деле выступает пресс-секретарём Китая? Вас это удивляет?

ГОРДОН ЧАНГ, публицист: Это продолжается уже довольно давно, Такер. Был и ряд других моментов, которые должны вызвать у нас беспокойство. Дело не только в Брюсе Эйлварде, который, кстати, говорил, что у него нет никаких оснований ставить под сомнение китайскую статистику.

Дело и в докторе Тедросе, он генеральный директор (ВОЗ. — ИноТВ), иными словами, человек номер один. В конце января Тедрос дал интервью китайским государственным СМИ, назвал реагирование китайского государства достойным восхищения, призвал весь мир подражать, а потом заявил: «Всё это показало превосходство китайской социалистической системы». Система в Китае тоталитарная, и на самом деле он (Тедрос. — ИноТВ) в интересах Китая нападал на демократию. То есть это во всех отношениях достойно презрения.

Дата выхода в эфир 30 марта 2020 года.



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