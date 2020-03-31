 

Драматург Зорин умер после тяжелой болезни

31.03.2020, 23:30, Разное

Леонид Зорин скончался на 96-м году жизни, сообщает ТАСС со ссылкой на вдову драматурга. По ее словам, в последние годы писатель тяжело болел. Дата и место прощания станут известны позднее.

Напомним, что Леонид Зорин написал около 50 пьес, самые известные из них – “Покровские ворота”, “Варшавская мелодия” и “Царская охота”. Кроме того, он участвовал в создании сценариев для фильмов “Человек ниоткуда”, “Мир входящему” и “Гроссмейстер”, сообщает “Москва 24”.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.02 / Алексей Кравченко сделал предложение возлюбленной в эфире шоу «Секрет на миллион»

26.03 / В Подмосковье пожар унес жизнь человека

23.03 / Мнение: Мы здесь ни при чём

20.03 / Мнение: Диалог без щипцов

10.02 / Мнение: Россия, которую мы нашли: садо-мазо блокбастер

21.02 / Мнение: Особенности суверенного расследования

03.03 / Samsung Galaxy Z Flip распродан всего за девять минут в Китае

25.03 / Оплату ЖКХ отменят из-за коронавируса? Россиянам сообщили радостную новость

02.02 / Ученые выяснили, что фобии передаются по наследству

14.03 / В носу взрослых людей обнаружили колонии нейронов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска