 

«От плохих мужиков четверых детей не рожают»: Рудковская высказалась о Джигане и разводе супругов

31.03.2020, 23:30, Разное

Продюссер Яна Рудковская высказала свое мнение о рэпере Джигане и предполагаемом разводе в семье. Она не верит в правдивость истории.
Рудковская давно знакома с Денисом Устименко-Вайнштейном, сценическим именем которого является Джиган. Все его поведение в последнее время, по ее словам, как бы говорит о том, что он хочет убедить поклонников в своей несостоятельности в роли мужа и отца четверых детей. После рождения любимых дочерей, у него появился долгожданный сын Давид, есть прекрасная супруга, но человек целенаправленно разрушает семью. Рудковская не верит во всю эту историю и присоединяется к словам Тимати о том, что пара в последнее время стала чуть ли не главными ньюсмейкерами в отечественном медиапространстве. Описываются в деталях «похождения» Джигана, причем складывается впечатление, что все происходящее делается напоказ.

Яна Рудковская говорит о своем хорошем отношении не только к мужу, но и к жене. Она не верит, что они способны разрушить свое семейное счастье и очень надеется на это.



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