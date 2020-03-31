В Думе поддержали ужесточение наказания за нарушение карантина

31.03.2020, 23:30, Разное

Согласно принятому в первом чтении законопроекту, за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее массовое заболевание людей, предусматривается штраф в размере от 500 тысяч до миллиона рублей, либо лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, а также лишение свободы на срок до трех лет.

Если в результате нарушения карантина погиб человек, либо нарушение правил было сопряжено с умышленным созданием угрозы массового заражения, наказание будет более строгим. Речь идет о штрафе в размере от одного до двух миллионов рублей, лишении права на профессию на срок до пяти лет и о лишении свободы на пять лет.

Нарушителю, из-за которого погибли два человека или больше, грозит до семи лет лишения свободы. Законопроект рассматривает только те случаи, когда смертельные последствия возникли по неосторожности. Если речь пойдет об умышленных действиях, поступок нарушителя будет квалифицироваться как терроризм, хулиганство или диверсия с соответствующими последствиями. Авторами законопроекта об ужесточении уголовной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических правил выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин и председатель комитета по государственному строительству и законодательству нижней палаты парламента Павел Крашенинников.

На пленарном заседании парламентарии во втором и третьем чтении приняли поправки в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие административную ответственность для нарушителей карантина. Для граждан штрафы составят от 15 тысяч до 40 тысяч рублей. Должностным лицам придется заплатить от 50 тысяч до 150 тысяч рублей, такую же сумму выложат предприниматели, ведущие деятельность без юридического лица. Также им в административном порядке могут приостановить работу на 90 суток. Юридическим лицам грозит приостановка деятельности на тот же срок и штраф в размере от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.

Мера ужесточается, если нарушение условий карантина повлекло смерть человека, однако уголовного деяния не содержало. Гражданам придется заплатить от 150 тысяч до 300 тысяч рублей, должностным лицам – от 300 тысяч до 500 тысяч рублей. Также им грозит дисквалификация на срок до трех лет.

Предпринимателям без юридического лица придется выложить от 500 тысяч до одного миллиона и приготовиться к приостановке деятельности на 90 суток. Такое же наказание грозит юридическим лицам.

Этот закон регулирует административные штрафы за распространение в СМИ ложных данных об эпидемиях. Для юридических лиц штрафы будут составлять от полутора миллионов до трех миллионов рублей. Если газетная утка привела к смерти человека, причинению вреда здоровью или имуществу, массовому нарушению общественного порядка, штраф увеличится до трех-пяти миллионов рублей.

Более высокие штрафы предусмотрены за нарушения, создающие помехи работе объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи. Для граждан они составят от 300 тысяч до 400 тысяч рублей, для должностных лиц – от 600 тысяч до 900 тысяч рублей, для юридических лиц – от пяти до десяти миллионов рублей.