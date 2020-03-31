«Отправьте смс со словом “выход”»

31.03.2020, 23:21, Разное

В Татарстане анонсировали систему кодов-пропусков для прогулок.

Штаб по коронавирусу правительства Татарстана, где с 30 марта действует режим всеобщей самоизоляции, объявил, что для выхода из дома на работу или для прогулок жителям республики нужно будет зарегистрироваться на специальном сервисе и каждый раз отправлять СМС по короткому номеру.

Пресс-релиз об этом, как сообщает Znak.com, был опубликован на сайте штаба — на момент публикации новости сам сайт оказался недоступен. Сам сервис еще находится в разработке, уточнила «Татар-информ» пресс-секретарь президента республики Лилия Галимова.

«В разрешенных случаях отправьте на номер 2590 сообщение с текстом "Выход". В ответ на сообщение вы получите код, действующий в течение 60 минут, — пояснили власти. — Это значит, что покидать место самоизоляции можно не более чем на час. В это время человек должен находиться в радиусе не более 1 км от дома. При этом один житель республики может получить в сутки не более 2-х разрешений на выход из места самоизоляции».

К настоящему моменту в Татарстане зарегистрировано 19 случаев заражения, 1 человек выздоровел. За последние сутки COVID-19 подтвердился у пятерых человек, вернувшихся из-за рубежа. Схожий сервис для выдачи разрешений на прогулки ранее анонсировали и в Москве, на которую приходятся более 1600 случаев. Ожидается, что после регистрации на портале мэрии mos.ru москвичи получат QR-коды с информацией о местах их жительства и работы.