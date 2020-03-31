Малый бизнес получит безвозмездные ссуды на выплату зарплат сотрудникам

31.03.2020, 23:03, Новости дня

Управление по делам малого предпринимательства и Министерство финансов США начали реализацию одного из положений подписанного президентом Трампом Закона об экстренной помощи и экономической безопасности в связи с коронавирусом, активно мобилизуя банки и другие кредитные учреждения для того, чтобы обеспечить необходимым капиталом предприятия малого бизнеса. Об этом говорится в заявлении Министерства финансов, опубликованном во вторник.

Закон, подписанный Трампом, предусматривает реализацию Программы защиты выплаты заработной платы в размере 349 млрд долларов. Благодаря этому необходимая помощь будет предоставлена миллионам малых предпринимателей, которые смогут поддержать свой бизнес и занятость своих сотрудников.

«Закон предусматривает выдачу кредитов для удержания рабочих мест в малом бизнесе, обеспечивая выплату зарплаты и накладных расходов в течение восьми недель, чтобы сохранить занятость работников», – заявил министр финансов Стивен Мнучин, добавив, что министерство и Управление по делам малого предпринимательства должны запустить программу не позднее 3 апреля.

После введения программы в действие, предприятия могут обратиться к банкам и кредитным организациям, участвующим в программе, и подать заявку на получение кредита. Заявки будут одобряться в день обращения, причем ссуды могут быть прощены в случае, если сотрудники компании будут получать зарплату.

«Это беспрецедентное государственно-частное партнерство поможет малым предприятиям быстро получить доступ к капиталу», – заявила Ховита Карранса, глава Управления по делам малого предпринимательства. По ее словам, главное в этой программе – оперативность. Благодаря программе, необходимую помощь смогут получить более чем 30 миллионов предприятий малого бизнеса по всей стране.

Дополнительную информацию о программе можно получить на сайте Министерства финансов по этой ссылке.