Администрация Трампа снижает стандарты пробега автомобилей, установленные при Обаме

31.03.2020, 23:03, Новости дня

Администрация Трампа объявила во вторник о снижении стандартов пробега автомобилей, установленных администрацией Обамы и нацеленных на сокращение выбросов выхлопных газов и на борьбу с изменением климата.

Об изменениях было объявлено на телеконференции, в которой приняли участие руководитель Агентства по охране окружающей среды Эндрю Уилер и министр транспорта Элейн Чао.

В то время, как нормативные акты администрации Обамы обязывают автопроизводителей повышать эффективность использования топлива примерно на 5 процентов в год в течение пяти лет, стандарты администрации Трампа снижают ее до 1,5 процента в год.

Администрация Трампа утверждает, что смягчение стандартов пробега сэкономит деньги автопроизводителей и сделает покупку автомобилей дешевле для американцев.

Уилер пояснил, что новые стандарты более реалистичны, поскольку большинство автопроизводителей не соответствует старым стандартам.

Оппоненты этого решения говорят, однако, что американцы будут тратить на топливо гораздо больше, чем сэкономят на новых автомобилях, а новые, более низкие стандарты приведут к резкому увеличению выбросов парниковых газов.

Экс-президент Барак Обама в тот же день отреагировал на новость в своем аккаунте в «Твиттере».

Напомнив о последствиях отрицания предупреждений о пандемии, Обама подчеркнул: «Мы больше не можем позволить себе последствий отрицания климатических изменений».